В Иванове пройдет Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу





15-16 апреля состоится Чемпионат и Первенство Ивановской области по кикбоксингу (раздел лоу-кик, К-1). Место проведения – ивановский споркомплекс «Спартак». 15 апреля начало поединков – в 11.00. 16 апреля – финальные бои, начало – в 10.00.

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