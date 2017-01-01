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Новости

вчера, 16:54

В Иванове пройдет Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу


15-16 апреля состоится Чемпионат и Первенство Ивановской области по кикбоксингу (раздел лоу-кик, К-1). Место проведения – ивановский споркомплекс «Спартак». 15 апреля начало поединков – в 11.00. 16 апреля – финальные бои, начало – в 10.00.



ключевые слова: спорт единоборства кикбоксинг Чемпионат Первенство
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