«Холостяк» - женские бои без правил

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В эту субботу нас ждет первое свидание на вылет в пятом сезоне шоу «Холостяк». Илья Глинников решил не пускать конфликт Екатерины Никулиной и Вероники Мурашкиной на самотек. Он пригласил девушек на двойное свидание, чтобы понять – готовы они мириться или будут биться насмерть?

Как станет ясно с первых минут свидания – топор войны никто зарывать не собирается. Постоянные колкости и язвительные выпады градом посыплются с обеих сторон. И холостяк окажется меж двух огней, один из которых ему придется потушить в конце свидания.

Градус кипения будет настолько высок, что одна из девушек пожелает другой отправиться в ад. И скажет ей это прямо в глаза. А другая, оказавшись наедине с Ильей, изложит ему все, как есть, чем просто повергнет в шоковое состояние.

Илья Глинников: «Она просто обрушила мой мир. У меня что-то разорвалось внутри».

Давненько у нас не было таких боев на шоу «Холостяк». Но будет ли победитель? Или в этой войне выиграть невозможно? Узнаем в эту субботу в 21:30 на ТНТ!







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