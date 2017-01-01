Цены на продовольствие в регионе слегка снизились, на услуги и товары – подросли

Таковы данные ДЭРиТ





По данным департамента экономического развития и торговли Ивановской области, в марте 2017 года по отношению к февралю индекс потребительских цен в регионе составил 100,1%.

Показатель остается практически на уровне январских значений, что связано со снижением цен на продовольственную группу товаров в марте к февралю текущего года – на 0,2%, а также с незначительным ростом цен на услуги – на 0,1% и на непродовольственные товары – на 0,3%.

В среднем по Российской Федерации ИПЦ за март 2017 года к марту 2016 года составил 104,3%. При этом по Ивановской области ИПЦ был ниже, чем среднероссийский: на услуги - на 0,2 процентных пункта, на продовольственные товары - на 1 процентный пункт.

«Таким образом, в марте продолжилась тенденция февраля текущего года – замедления темпов инфляции и роста цен на отдельные группы товаров», - говорится в сообщении Комплекса экономического развития Ивановской области.

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