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Новости

вчера, 16:42

Цены на продовольствие в регионе слегка снизились, на услуги и товары – подросли

Таковы данные ДЭРиТ


По данным департамента экономического развития и торговли Ивановской области, в марте 2017 года по отношению к февралю индекс потребительских цен в регионе составил 100,1%.

Показатель остается практически на уровне январских значений, что связано со снижением цен на продовольственную группу товаров в марте к февралю текущего года – на 0,2%, а также с незначительным ростом цен на услуги – на 0,1% и на непродовольственные товары – на 0,3%.

В среднем по Российской Федерации ИПЦ за март 2017 года к марту 2016 года составил 104,3%. При этом по Ивановской области ИПЦ был ниже, чем среднероссийский: на услуги - на 0,2 процентных пункта, на продовольственные товары - на 1 процентный пункт.

«Таким образом, в марте продолжилась тенденция февраля текущего года – замедления темпов инфляции и роста цен на отдельные группы товаров», - говорится в сообщении Комплекса экономического развития Ивановской области.



ключевые слова: цены продукты товары услуги
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Versof								
							
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  • вчера, 20:26
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    • 
										0
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							"... индекс потребительских цен в регионе составил 100,1%."
    

    
Так и скажите: "цены выросли". Не надо всех этих "ля-ля" про "слегка снизились", "подросли", "замедление роста цен", "незначительный рост цен". Это экономика, а не филология.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фома								
							
    • 
							
  • вчера, 22:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							особенно выросли цены на услуги такси..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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