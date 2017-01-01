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Цены на продовольствие в регионе слегка снизились, на услуги и товары – подросли
Таковы данные ДЭРиТ
По данным департамента экономического развития и торговли Ивановской области, в марте 2017 года по отношению к февралю индекс потребительских цен в регионе составил 100,1%.
Показатель остается практически на уровне январских значений, что связано со снижением цен на продовольственную группу товаров в марте к февралю текущего года – на 0,2%, а также с незначительным ростом цен на услуги – на 0,1% и на непродовольственные товары – на 0,3%.
В среднем по Российской Федерации ИПЦ за март 2017 года к марту 2016 года составил 104,3%. При этом по Ивановской области ИПЦ был ниже, чем среднероссийский: на услуги - на 0,2 процентных пункта, на продовольственные товары - на 1 процентный пункт.
«Таким образом, в марте продолжилась тенденция февраля текущего года – замедления темпов инфляции и роста цен на отдельные группы товаров», - говорится в сообщении Комплекса экономического развития Ивановской области.
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Так и скажите: "цены выросли". Не надо всех этих "ля-ля" про "слегка снизились", "подросли", "замедление роста цен", "незначительный рост цен". Это экономика, а не филология.