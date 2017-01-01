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У ивановского пенсионера нашли более 200 запрещенных патронов
В областном центре сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области выявили незаконно хранящиеся боеприпасы. Патроны в количестве 220 штук калибра 7,62* 39 мм, имеющие маркировку и внешнее сходство с боевыми, были обнаружены у 66-летнего ивановского пенсионера. Боеприпасы находились в сейфе по месту жительства гражданина. В личном пользовании мужчина, давно увлекающийся охотой, имеет зарегистрированное охотничье гладкоствольное и нарезное оружие.
По словам охотника, он несколько раз хотел добровольно сдать запрещенные патроны, но так и не решился отнести их в правоохранительные органы.
Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование. По факту проводится проверка.
Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии
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Комментарии (4)
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- Медведьвчера, 16:29хмм, 39е по 10р - 11р за штуку - продать нельзя. выкинуть жалко, отнести в ментовку - затаскают и штраф выпишут, куда не плюнь обогащение государства в котором нет Государя, чертяги могут и пятерку за хранение нарисовать.
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- Ося Бендервчера, 16:54За последние две недели -третий. Как-то подозрительно это.
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- Медведьвчера, 16:57Работа товарища Перестукина
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- Вахтанг Камикадзе25 минут назадА что тут подозрительного? :) Писал же уже - карабины охотничьи нарезные по новому, российскому законодательству выпускаются уже лет 20-ть, а патроны к ним охотничьи-гражданские только относительно недавно дефицитом быть перестали. :) Их изначально все боевыми и заряжали, благо у вояк их всегда навалом было. :) Секретом это ни для кого не является. :)