У ивановского пенсионера нашли более 200 запрещенных патронов

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В областном центре сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области выявили незаконно хранящиеся боеприпасы. Патроны в количестве 220 штук калибра 7,62* 39 мм, имеющие маркировку и внешнее сходство с боевыми, были обнаружены у 66-летнего ивановского пенсионера. Боеприпасы находились в сейфе по месту жительства гражданина. В личном пользовании мужчина, давно увлекающийся охотой, имеет зарегистрированное охотничье гладкоствольное и нарезное оружие.

По словам охотника, он несколько раз хотел добровольно сдать запрещенные патроны, но так и не решился отнести их в правоохранительные органы.

Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование. По факту проводится проверка.

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

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