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Новости

вчера, 16:01

У ивановского пенсионера нашли более 200 запрещенных патронов

ФОТО


В областном центре сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области выявили незаконно хранящиеся боеприпасы. Патроны в количестве 220 штук калибра 7,62* 39 мм, имеющие маркировку и внешнее сходство с боевыми, были обнаружены у 66-летнего ивановского пенсионера. Боеприпасы находились в сейфе по месту жительства гражданина. В личном пользовании мужчина, давно увлекающийся охотой, имеет зарегистрированное охотничье гладкоствольное и нарезное оружие.

По словам охотника, он несколько раз хотел добровольно сдать запрещенные патроны, но так и не решился отнести их в правоохранительные органы.

Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование. По факту проводится проверка.

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии



ключевые слова: боеприпасы патроны Росгвардия
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 16:29
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    • 
										-1
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							хмм, 39е по 10р - 11р за штуку - продать нельзя. выкинуть жалко, отнести в ментовку - затаскают и штраф выпишут, куда не плюнь обогащение государства в котором нет Государя, чертяги могут и пятерку за хранение нарисовать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • вчера, 16:54
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										-1
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							За последние две недели -третий. Как-то подозрительно это.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 16:57
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										-1
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							Работа товарища Перестукина								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 25 минут назад
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										0
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							А что тут подозрительного? :) Писал же уже - карабины охотничьи нарезные по новому, российскому законодательству выпускаются уже лет 20-ть, а патроны к ним охотничьи-гражданские только относительно недавно дефицитом быть перестали. :) Их изначально все боевыми и заряжали, благо у вояк их всегда навалом было. :) Секретом это ни для кого не является. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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