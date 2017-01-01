Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 15:54

У одного из ивановских магазинов покупателей зазывает белый робот

ВИДЕО


В областном центре у входа в магазин на площади Революции, торгующий системами видеонаблюдения, появился самодельный робот, сделанный из б/у камер. Внутри - крутится пропеллер. Известно, что собирали его полтора месяца. Пока он белого цвета. В планах у создателей робота забрендировать свое детище.

А пока, говорит Владимир Батурин, который и прислал нам эту новость и видео, робот стоит у входа в магазин и привлекает прохожих, которые с удовольствием делают с ним селфи.



ключевые слова: робот
  • оцените новость:
  • (1)
  • 2115
  • 4







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 16:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не робот, а статуя из хороших муляжей камер, которыми могли обвешать площадь революции, хотя бы для вида								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • вчера, 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодца)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • вчера, 17:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хороший творческий подход! Креативно! Молодец!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фома								
							
    • 
							
  • вчера, 22:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мне на дачу чучело на лето нужно,я думаю подойдет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •