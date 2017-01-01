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вчера, 15:54
У одного из ивановских магазинов покупателей зазывает белый робот
ВИДЕО
В областном центре у входа в магазин на площади Революции, торгующий системами видеонаблюдения, появился самодельный робот, сделанный из б/у камер. Внутри - крутится пропеллер. Известно, что собирали его полтора месяца. Пока он белого цвета. В планах у создателей робота забрендировать свое детище.
А пока, говорит Владимир Батурин, который и прислал нам эту новость и видео, робот стоит у входа в магазин и привлекает прохожих, которые с удовольствием делают с ним селфи.
ключевые слова: робот
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Комментарии (4)
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- Медведьвчера, 16:26Не робот, а статуя из хороших муляжей камер, которыми могли обвешать площадь революции, хотя бы для вида
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- Тутошний Явчера, 16:58Молодца)
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- Fantomasвчера, 17:26Хороший творческий подход! Креативно! Молодец!
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- Фомавчера, 22:01Мне на дачу чучело на лето нужно,я думаю подойдет...