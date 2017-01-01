У одного из ивановских магазинов покупателей зазывает белый робот

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В областном центре у входа в магазин на площади Революции, торгующий системами видеонаблюдения, появился самодельный робот, сделанный из б/у камер. Внутри - крутится пропеллер. Известно, что собирали его полтора месяца. Пока он белого цвета. В планах у создателей робота забрендировать свое детище.

А пока, говорит Владимир Батурин, который и прислал нам эту новость и видео, робот стоит у входа в магазин и привлекает прохожих, которые с удовольствием делают с ним селфи.

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