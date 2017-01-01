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вчера, 15:31
Из Иванова на Донбасс передано более 4 тонн одежды
Гуманитарный груз, который был отправлен на Донбасс из Иванова 27 марта, успешно доставлен. Об этом сообщили организаторы благотворительной акции.
Было доставлено больше 4 тонн одежды, в том числе теплых вещей для детей и взрослых, которые лишились крова из-за бомбежек. Гуманитарную помощь ивановцы собирали несколько месяцев. Представители благотворительных организаций «Мы» и «Фонд мира без войны» взялись лично доставить груз на пострадавшие от войны территории. Ивановцы убедились в том, что помощь получили те, кто действительно в ней нуждается.
Кроме того, один из организаторов сбора, Эрик Тадевосян, передал жителям Донецка 50 одеял и 300 дождевиков, которые произведены на предприятиях Ивановской области.
ключевые слова: Украина Донбасс Донецк гуманитарный груз
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"Министр иностранных дел аргументировал (свое обращение в суд - прим. ТАСС) тем, что открытие такого представительства находится в противоречии с международным правом, в соответствии с которым конституция Чешской республики обязывается уважать территориальную целостность других государств", - пояснила позицию Заоралека представитель МИД Чехии Ирена Валентова."
(с) ТАСС
Все нормальные страны посылают террористов из Новороссии куда подальше. И только Россия продолжает оказывать помощь "ополченцам". Что на этот раз повезли на Донбасс? Камуфляжи, разгрузки, берцы?
Будьте вы прокляты, пособники террористов.