Из Иванова на Донбасс передано более 4 тонн одежды





Гуманитарный груз, который был отправлен на Донбасс из Иванова 27 марта, успешно доставлен. Об этом сообщили организаторы благотворительной акции.

Было доставлено больше 4 тонн одежды, в том числе теплых вещей для детей и взрослых, которые лишились крова из-за бомбежек. Гуманитарную помощь ивановцы собирали несколько месяцев. Представители благотворительных организаций «Мы» и «Фонд мира без войны» взялись лично доставить груз на пострадавшие от войны территории. Ивановцы убедились в том, что помощь получили те, кто действительно в ней нуждается.

Кроме того, один из организаторов сбора, Эрик Тадевосян, передал жителям Донецка 50 одеял и 300 дождевиков, которые произведены на предприятиях Ивановской области.

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