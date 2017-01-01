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Новости

вчера, 15:31

Из Иванова на Донбасс передано более 4 тонн одежды


Гуманитарный груз, который был отправлен на Донбасс из Иванова 27 марта, успешно доставлен. Об этом сообщили организаторы благотворительной акции.

Было доставлено больше 4 тонн одежды, в том числе теплых вещей для детей и взрослых, которые лишились крова из-за бомбежек. Гуманитарную помощь ивановцы собирали несколько месяцев. Представители благотворительных организаций «Мы» и «Фонд мира без войны» взялись лично доставить груз на пострадавшие от войны территории. Ивановцы убедились в том, что помощь получили те, кто действительно в ней нуждается.

Кроме того, один из организаторов сбора, Эрик Тадевосян, передал жителям Донецка 50 одеял и 300 дождевиков, которые произведены на предприятиях Ивановской области.



ключевые слова: Украина Донбасс Донецк гуманитарный груз
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Versof								
							
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  • вчера, 20:18
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										+1
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							"Суд чешского города Острава постановил отменить решение об открытии в Чехии представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
    
"Министр иностранных дел аргументировал (свое обращение в суд - прим. ТАСС) тем, что открытие такого представительства находится в противоречии с международным правом, в соответствии с которым конституция Чешской республики обязывается уважать территориальную целостность других государств", - пояснила позицию Заоралека представитель МИД Чехии Ирена Валентова."
    
(с) ТАСС
    

    
Все нормальные страны посылают террористов из Новороссии куда подальше. И только Россия продолжает оказывать помощь "ополченцам". Что на этот раз повезли на Донбасс? Камуфляжи, разгрузки, берцы?
    

    
Будьте вы прокляты, пособники террористов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • вчера, 22:26
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							Эту гуманитарку собирают всем миром: сердобольные наши ивановцы несут вещи для бедняг с ДНРа и ЛНРа. Все кому было куда сбежать уже оттуда давно слиняли, остальных жителей просто жалко: по сути они никому не нужны ни красным, ни белым, ни зелёным человечкам. А ту гуманитарку, о которой Вы толкуете доставляют не афишируя.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									абамка								
							
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  • 26 минут назад
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										0
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							Украина вот вот станет полноправным членом Евросоюза,лэнэры и дэнэры посмотрят и пошлют вас со всеми духовными скрепами и русским миром куда подальше и сами погонят зелёных человечков которых там нет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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