На случай подтопления площади Пушкина в Иванове подготовлены поддоны и мешки с песком





В ивановской мэрии состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

Главный вопрос повестки дня - о принятии дополнительных мер по безаварийному пропуску весеннего паводка на территории областного центра. По прогнозам МЧС, на следующей неделе возможно повышение уровня воды.

Как доложил членам КЧС начальник управления благоустройства Никита Воронов, уже проделана большая предварительная работа по предотвращению подтоплений городских территорий. Так, с улиц города вывезено 297 тыс. кубометров снега, откачено 8050 кубометров воды, в местах постоянных подтоплений осуществляется ежедневный мониторинг, подготавливается ливневая канализации - на данный момент промыто и прочищено 16 объектов.

Принимаются превентивные меры на случай подтопления территории площади Пушкина - уже подготовлены деревянные поддоны, которые можно использовать для обеспечения прохода пешеходов, а также мешки с песком.

Управляющим организациям даны все необходимые распоряжения по оперативному реагированию на возможные подтопления дворовых территорий.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

975

На «Водоканале» усилен контроль по организации безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, расположенных на территории города.