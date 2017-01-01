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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
Суббота, 8 апреля
В 14.00 в Центре культуры и отдыха состоится спектакль «Не совсем Бременские музыканты» клуба инвалидов «Грани».
В ближайшие выходные в областном центре пройдет Открытое Первенство города Иванова по фехтованию. Место проведения соревнований - школа № 28 (ул. Нефедова, д.10).
Воскресенье, 9 апреля
9 апреля в 12.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Генерала Хлебникова, д.32, корп. ВВ1) стартует традиционный XI Фестиваль женской эстетической гимнастики «Россияночка», который объединит представительниц российских команд из Иванова, Санкт-Петербурга и Тулы. Программа Фестиваля включает в себя выполнение обязательного упражнения без предмета, в котором участницы демонстрируют специфику эстетической гимнастики: волны, взмахи, повороты, равновесия, синхронность исполнения, музыкальность, оригинальность композиции, создание образа. Во второй части программы команды представляют композицию с предметом: шарфами, лентами, вейлами, обручами, веерами. Приглашаем всех желающих на Фестиваль спорта, красоты и грации!
Продолжается Открытое Первенство города Иванова по фехтованию, второй день соревнований также пройдет в школе № 28 (ул. Нефедова, д.10).
Городские парки культуры и отдыха приглашают ивановцев провести выходные на свежем воздухе. В воскресенье посетителей ожидают развлекательные программы, начало в 13.00.
Межрегиональный конкурс детских балетмейстерских работ «ИдеЯ» начнется в 15.00 в колледже культуры (пр. Шереметевский, д.16).
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