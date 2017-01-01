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Новости

вчера, 14:54

В лесах Ивановской области разложат 200 тысяч доз вакцин против бешенства


С 12 по 14 апреля во всех районах области будет проведена весенняя раскладка оральной вакцины для иммунизации диких плотоядных животных. Всего в 2017 году на территории региона планируется разложить 200 тысяч доз вакцины «Рабивак О/333», сообщает пресс-служба областного правительства.

Иммунизация проводится Службой ветеринарии Ивановской области совместно с заинтересованными охотпользователями в целях предотвращения распространения бешенства. Вакцину-приманку раскладывают в местах обитания диких плотоядных – возле нор, троп, по опушкам леса. В весенний этап иммунизации будет разложено 100 тысяч доз препарата.

Вакцина-приманка «Рабивак-0/333» представляет собой 30-граммовый брикет со специфическим запахом, внутри которого находятся капсулы с жидкой вакциной. Через 21 день после вакцинации у животного формируется иммунитет, который сохраняется не менее 1 года. Побочных и негативных эффектов при применении вакцины не выявлено, отмечают в ведомстве.



ключевые слова: животные бешенство иммунизация вакцина
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									Медведь								
							
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  • вчера, 15:07
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										+1
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							В Плёс отвезите, да побольше, там за 6ти метровым забором точно бешеные твари живут!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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