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Новости

вчера, 14:41

НОВЫЙ ОПРОС: О реформировании городской транспортной системы

Оставляйте ваши комментарии


Публикуем новый опрос на нашем сайте: "Администрация Иванова представила рекомендации по реформированию сферы городского транспорта и приглашает горожан к обсуждению. А что, на ваш взгляд, следует первую очередь поменять в городской транспортной системе?"

Варианты ответов:

- Заставить перевозчиков соблюдать график движения

- Снизить на маршрутах количество «частников» и увеличить муниципальный транспорт

- Увеличить количество троллейбусов, крупных и средних автобусов, уменьшив количество «ГАЗелей»

- Ничего не изменится, пока с маршрутов не уберут нелегалов


Проголосовать можно справа на главной странице сайта. (Если голосование на Вашем компьютере закрыто - значит, с Вашего ip-адреса уже проголосовали).

Оставляйте под этим постом комментарии ваших ответов или ответов других респондентов.

А результаты предыдущего опроса «С 1 июля все будут платить за вывоз мусора не с кв.м., а «с человека» - и жители многоквартирных домов, и жители частного сектора. Ваше мнение» можно увидеть на скриншоте.



ключевые слова: опрос
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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  • 
								
									Медведь								
							
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  • вчера, 15:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Может троллейбус до ГринвильПарка пустим?
    
По кругу, там где 1й до Окуловой не доезжал - продлить его до сортировки, в Афанасово. А 8й соответственно до "Мелаги"
    

    
 ;)
    

    
PS: столько маршрутчиков завоет..ппц								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dr.Volk								
							
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  • вчера, 15:32
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    • 
										+1
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							Попробуйте уехать с сортировки, особенно утром								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									raf								
							
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  • вчера, 15:49
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    • 
										+1
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							И не только оттуда...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 16:33
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    • 
										0
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							Медвед каг бы намекает, пустить там - где пробок нет,
    
для этого придётся дорогу все же построить - отремонтировать.
    
Повесить табличку - только троллейбус.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • вчера, 15:34
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										+1
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							Вариант "Заставить перевозчиков соблюдать график движения" имеет смысл дополнить фразой "Установить на остановках ОТ актуальное расписание движения" (я имею ввиду ВМЕНЯЕМОЕ расписание по типу того, что делают общественники, а не тот бред, на который тратит наши с вами деньги неуважаемая администрация)!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Hippy								
							
    • 
							
  • вчера, 16:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Барсики, опрос какой-то странный. Вы не в курсе. что всем перевозчикам выданы лицензии, то есть если на маршруте должно быть 20 машин. то и лицензий 20. Нелегалов просто туда не пустят! Муниципального транспорта. кроме троллейбусов давно уже нет. Соблюдать график движения не получится потому что в часы пик пробки и на Пушкина, и у Автовокзала, и у обл.больницы и РИО. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									прохожий37/2014								
							
    • 
							
  • вчера, 16:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Большинство пробок, если они не из-за ДТП, вполне предсказемо. Значит, это может быть заложено в график. С точностью до минуты соблюдать не получится, и какие-то отклонения всё равно возможны. Речь больше о том, что частники после 20-21 ч практически не работают (и троллейбусов на позднее время остаётся мало). В выходные  тоже заявленный режим работы не соблюдается (со стороны частников).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Комментатор								
							
    • 
							
  • сегодня, 07:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну, не знаю. В четверг, т.е. позавчера, пытался уехать в сторону центра города с остановки "Кооперативные дома" где-то в начале шестого вечера. На остановке висит расписание с точностью до минуты. Однако я в итоге "пропустил" 4 виртуальных троллейбуса, плюнул и поехал на маршрутке, поскольку горизонт оставался чистым.
    
Почему-то где-нибудь в Германии расписание транспорта вывешено на табло на каждой остановке и соблюдается с точностью до минуты, несмотря на переизбыток транспорта (Иваново в этом смысле нервно курит в коридоре) и узкие улицы (наша Красной Армии считалась бы широкой - и по ней бы ещё трамвай пустили в обе стороны, и обошлись бы без пробок). Дело в разгильдяйстве автовладельцев, паркующих машины, как им вздумается, и препятствующим нормальному движению иных транспортных средств, и в нежелании властей решать проблему. Вот тут методы могут быть различны. Лично я - за карательные: парковка в ненадлежащем месте, будь то двор или проезжая часть, или тротуар, авто на штрафстоянку и денежное возмещение расходов. Поверьте: годовой бюджет через неделю выйдет в плюс. Да и пробки несколько рассосутся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									maxdo.08								
							
    • 
							
  • вчера, 16:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вместо опросов давайте квест для чиновников устроим. Ради эксперимента всего лишь на одно утро высадим с личного автомобиля пару добровольцев из администрации на любую остановку на Сортировке и дадим лишь одно задание: просто  дождаться общественного транспорта. Думаю, 2-3 часа ожидания единственного на маршруте троллейбуса отменит необходимость опросов. Ну уж  если найдутся смельчаки и попытаются штурмом взять коммерческий транспорт и при этом останутся в одежде с не оторванными пуговицами и рукавами, предлагаю сразу приз вручить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фома								
							
    • 
							
  • вчера, 22:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							просто убрать джихад арбу,посмотрите на примере г.Владимир,и вам станет все понятно..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									балбес( тупой)								
							
    • 
							
  • 9 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							очень нужен транспорт с рабочего поселка , через пл Пушкина , Шереметьевский и до жд вокзала.(й троллейбус ходит 4 раза в год со сменой сезона								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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