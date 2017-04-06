НОВЫЙ ОПРОС: О реформировании городской транспортной системы

Оставляйте ваши комментарии





Публикуем новый опрос на нашем сайте: "Администрация Иванова представила рекомендации по реформированию сферы городского транспорта и приглашает горожан к обсуждению. А что, на ваш взгляд, следует первую очередь поменять в городской транспортной системе?"

Варианты ответов:

- Заставить перевозчиков соблюдать график движения

- Снизить на маршрутах количество «частников» и увеличить муниципальный транспорт

- Увеличить количество троллейбусов, крупных и средних автобусов, уменьшив количество «ГАЗелей»

- Ничего не изменится, пока с маршрутов не уберут нелегалов





Проголосовать можно справа на главной странице сайта. (Если голосование на Вашем компьютере закрыто - значит, с Вашего ip-адреса уже проголосовали).

Оставляйте под этим постом комментарии ваших ответов или ответов других респондентов.

А результаты предыдущего опроса «С 1 июля все будут платить за вывоз мусора не с кв.м., а «с человека» - и жители многоквартирных домов, и жители частного сектора. Ваше мнение» можно увидеть на скриншоте.

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