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Новости
НОВЫЙ ОПРОС: О реформировании городской транспортной системы
Оставляйте ваши комментарии
Публикуем новый опрос на нашем сайте: "Администрация Иванова представила рекомендации по реформированию сферы городского транспорта и приглашает горожан к обсуждению. А что, на ваш взгляд, следует первую очередь поменять в городской транспортной системе?"
Варианты ответов:
- Заставить перевозчиков соблюдать график движения
- Снизить на маршрутах количество «частников» и увеличить муниципальный транспорт
- Увеличить количество троллейбусов, крупных и средних автобусов, уменьшив количество «ГАЗелей»
- Ничего не изменится, пока с маршрутов не уберут нелегалов
Проголосовать можно справа на главной странице сайта. (Если голосование на Вашем компьютере закрыто - значит, с Вашего ip-адреса уже проголосовали).
Оставляйте под этим постом комментарии ваших ответов или ответов других респондентов.
А результаты предыдущего опроса «С 1 июля все будут платить за вывоз мусора не с кв.м., а «с человека» - и жители многоквартирных домов, и жители частного сектора. Ваше мнение» можно увидеть на скриншоте.
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По кругу, там где 1й до Окуловой не доезжал - продлить его до сортировки, в Афанасово. А 8й соответственно до "Мелаги"
;)
PS: столько маршрутчиков завоет..ппц
для этого придётся дорогу все же построить - отремонтировать.
Повесить табличку - только троллейбус.
Почему-то где-нибудь в Германии расписание транспорта вывешено на табло на каждой остановке и соблюдается с точностью до минуты, несмотря на переизбыток транспорта (Иваново в этом смысле нервно курит в коридоре) и узкие улицы (наша Красной Армии считалась бы широкой - и по ней бы ещё трамвай пустили в обе стороны, и обошлись бы без пробок). Дело в разгильдяйстве автовладельцев, паркующих машины, как им вздумается, и препятствующим нормальному движению иных транспортных средств, и в нежелании властей решать проблему. Вот тут методы могут быть различны. Лично я - за карательные: парковка в ненадлежащем месте, будь то двор или проезжая часть, или тротуар, авто на штрафстоянку и денежное возмещение расходов. Поверьте: годовой бюджет через неделю выйдет в плюс. Да и пробки несколько рассосутся.