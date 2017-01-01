Главбух управления администрации Заволжского района осуждена за мошенничество





Вынесен приговор в отношении главного бухгалтера одного из Управлений администрации Заволжского района. 49-летняя женщина признана виновной в мошенничестве.

Подсудимая попросила свою знакомую написать заявление о приёме на работу на 0,5 ставки на должность техника-программиста методического кабинета, при этом пояснив, что на работу выходить не надо – все сами будут делать сотрудники Управления. По поводу мнимого работника главбух договорилась и с инспектором по кадрам.

Зарплату за фиктивно трудоустроенного сотрудника подсудимая забирала себе - с января по октябрь 2016 года. Всего таким образом ей удалось похитить свыше 38 тысяч рублей.

В ходе следствия женщина возместила причиненный ей ущерб в полном объеме. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 5 тысяч рублей.

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