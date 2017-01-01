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Новости

вчера, 14:21

Главбух управления администрации Заволжского района осуждена за мошенничество


Вынесен приговор в отношении главного бухгалтера одного из Управлений администрации Заволжского района. 49-летняя женщина признана виновной в мошенничестве.

Подсудимая попросила свою знакомую написать заявление о приёме на работу на 0,5 ставки на должность техника-программиста методического кабинета, при этом пояснив, что на работу выходить не надо – все сами будут делать сотрудники Управления. По поводу мнимого работника главбух договорилась и с инспектором по кадрам.

Зарплату за фиктивно трудоустроенного сотрудника подсудимая забирала себе - с января по октябрь 2016 года. Всего таким образом ей удалось похитить свыше 38 тысяч рублей.

В ходе следствия женщина возместила причиненный ей ущерб в полном объеме. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 5 тысяч рублей.



ключевые слова: администрация главбух мошенничество суд приговор
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 14:52
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    • 
										+1
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							В каждом ЖЭКе устроено по десятку трудовых книжек на должности дворников, маляров, штукатуров и электриков.
    
 - И только сейчас, спустя 100 лет!!! - Вы нашли одного единственного участника этой ОПГ - МОЛОДЦЫ!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									медведенок								
							
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  • вчера, 15:38
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										0
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							откуда знаешь т.н. медведь? проверял или либеральное чутье? чутка ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 16:37
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										+1
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							Работал, знаю, никуда эти хапуги не делись, как был совковый ЖЭК так он и сейчас так же работает, где муницыпалы - там вообще жесть, возьмите плРеволюции,6 - уборщиц выкинули, книжки устроили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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