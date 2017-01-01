В Иванове уроженец Баку оскорбил и избил инспекторов ДПС

Суд приговорил его к 2 годам 1 месяцу лишения свободы





В областном центре вынесен приговор в отношении уроженца Баку, применившего насилие к ивановским полицейским при его задержании.

Преступление было совершено 14 июля 2016 года. Около 10 часов вечера сотрудники ДПС 10 минут преследовали автомобиль «ВАЗ-2107», водитель которого скрылся с места ДТП. Прижали нарушителя у дома «127 на проспекте Текстильщиков. Полицейские предложили водителю выйти из машины, но тот наотрез отказался это делать. Был очевидно, что мужчина находился в состоянии опьянения.

Тогда один из инспекторов попытался вытащить пьяного водителя из-за руля. Тот сопротивлялся, выкрикивал оскорбления, несколько раз пнул полицейского, а затем ударил его затылком о крышу салона автомобиля.

Драться с полицейскими мужчина продолжал даже тогда, когда его уже усадили в патрульную машину.

Задержанным оказался уроженец города Баку, 1983 года рождения, в настоящее время проживающий в Иванове, безработный.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признал его виновным в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, и назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца колонии общего режима.

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