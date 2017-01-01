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Новости

вчера, 13:46

В Иванове уроженец Баку оскорбил и избил инспекторов ДПС

Суд приговорил его к 2 годам 1 месяцу лишения свободы


В областном центре вынесен приговор в отношении уроженца Баку, применившего насилие к ивановским полицейским при его задержании.

Преступление было совершено 14 июля 2016 года. Около 10 часов вечера сотрудники ДПС 10 минут преследовали автомобиль «ВАЗ-2107», водитель которого скрылся с места ДТП. Прижали нарушителя у дома «127 на проспекте Текстильщиков. Полицейские предложили водителю выйти из машины, но тот наотрез отказался это делать. Был очевидно, что мужчина находился в состоянии опьянения.

Тогда один из инспекторов попытался вытащить пьяного водителя из-за руля. Тот сопротивлялся, выкрикивал оскорбления, несколько раз пнул полицейского, а затем ударил его затылком о крышу салона автомобиля.

Драться с полицейскими мужчина продолжал даже тогда, когда его уже усадили в патрульную машину.

Задержанным оказался уроженец города Баку, 1983 года рождения, в настоящее время проживающий в Иванове, безработный.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признал его виновным в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, и назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца колонии общего режима.



ключевые слова: ДПС инспектор представитель власти оскорбление насилие суд приговор
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 13:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот из-за таких уродов люди думают, что вся нация такая. "Паршивая овца все стадо портит"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									tef								
							
    • 
							
  • вчера, 13:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							бедные полицаи, наградить, выписать премии и отправить на кукорты залечивать психологические травмы. Чуть не забыл, еще выписать по квартире!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sorenza								
							
    • 
							
  • вчера, 14:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Люди постоянно сталкиваются по работе с подонками общества, подонкам надо же как-то давать понять, что если человек исполняет свою работу - его нельзя бить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 14:56
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    • 
										+1
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							А просто выслать эту абизяну в Баку в деревянном ящике почтой Роиси?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Подлая Уточка								
							
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  • вчера, 16:25
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а вдруг он друг мецената,тогда ещё и на курорт в дубай или дойчленд могут отправить как предыдущих отличившихся голубчиков 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									WeW								
							
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  • вчера, 20:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							+1000000								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Подлая Уточка								
							
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  • вчера, 15:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							такое ощущение что из Азербайджана всю шваль сюда ссылают!у них абсолютно нормальная страна с вменяемым населением!по приезжим оттуда мигрантам конечно сложно это представить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Андрей Калинин								
							
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  • вчера, 16:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							В 70-80х это даже представить было невозможно! А менты что? Гимназистки?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 20:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							"- назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца колонии общего режима"
    

    
Я значит теперь эту абизяну буду еще и кормить, сторожить, не дай бог она заболеет - еще и лечить - целых два года?!
    
 - А зачем мне такое наказание? - Я же не ударил полицейского!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • вчера, 20:43
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										+1
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							30 лямов и не было бы никакого срока .У нас фемида уже давно не с закрытыми глазами , а со взором на толщину кошелька .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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