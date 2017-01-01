Ивановские соратники Алексея Навального готовятся к открытию избирательного штаба





Участниками несистемной оппозиции считается, что Алексей Навальный - основной соперник Владимира Путина на грядущих президентских выборах. В штабе Навального объявлено, что региональный избирательный штаб в Иванове будет открыт 21 апреля. Об этом на своей странице в Facebook пишет Александр Румянцев, координатор регионального штаба. Будет ли сам автор фильма «Он вам не Димон» на открытии, не сообщается.

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