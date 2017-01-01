Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 13:33

Ивановские соратники Алексея Навального готовятся к открытию избирательного штаба


Участниками несистемной оппозиции считается, что Алексей Навальный - основной соперник Владимира Путина на грядущих президентских выборах. В штабе Навального объявлено, что региональный избирательный штаб в Иванове будет открыт 21 апреля. Об этом на своей странице в Facebook пишет Александр Румянцев, координатор регионального штаба. Будет ли сам автор фильма «Он вам не Димон» на открытии, не сообщается.



ключевые слова: Алексей Навальный избирательный штаб
  • оцените новость:
  • (5)
  • 1535
  • 28







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (28)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Виолетта 1								
							
    • 
							
  • вчера, 13:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уголовник Навальный должен сидеть в тюрьме.А штаб, как откроется, так и закроется.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Корпиг								
							
    • 
							
  • вчера, 13:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дура ты, Виолетта.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 13:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так и скажите, что Вы из ЕР								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									qwe37								
							
    • 
							
  • вчера, 14:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сколько ей платит за этот бред ЕР ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Иван Терзун								
							
    • 
							
  • вчера, 16:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А сколько платит анальный?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ерзун! не ерзай!!! оплату твоей работы на Навального Путин и госдеп в смету не заложили!!!))))))) тут ты в пролете можешь оказаться.. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Балабол								
							
    • 
							
  • вчера, 13:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да ладно ))) ну откроют - а дальше что? тупоголовые местные координаторы спустят всё в толчок как минимум. И это на самом деле и есть показатель "содержательной" программы кандидата. Скажи мне, кто твои друзья... )))
    

    
Почти половина россиян (47%) заявила, что в случае отключения интернета их жизнь никак не изменится (с)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 15:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Только не гори, что ты веришь опросам от левады и им подобным 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Балабол								
							
    • 
							
  • вчера, 17:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так твоя левада как раз и трещит по углам про какой то там рейтинг анального... мол показал неудержимый рост с нуля до двух процентов то есть в 2 раза!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Шарапов								
							
    • 
							
  • вчера, 13:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так кандидата-то нету, его не зарегистрируют из за уголовного дела... Ворт должен сидеть в тюрьме. Так что тут грамотно выпускают пар в свисток... а мужики-то не знали!
    
Это если что для городских сумасшедших был пост. Не пудрите мозги людям. Вам хорошо платят в ин.валюте, а чубы-то трещат у холопов. Правда ведь, Румянцев Автонеев и Ко?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									за свободу								
							
    • 
							
  • вчера, 15:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							из-за уголовного дела ничего не меняется. кандидатом не может быть только ОСУЖДЕННЫЙ. а все приговорчики в отношении Навального отменяет ЕСПЧ. Такие дела.
    
Вот ведь ничегошеньки не знают, но все поумничать норовят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Шарапов								
							
    • 
							
  • вчера, 17:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							как раз таки меняется всё, до ЕСПЧ далеко как до Марса, а уголовник-вор - вот он тут, у нас на глазах, еще и штабы открывает )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ruadmin								
							
    • 
							
  • вчера, 14:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всем навальнятам печенек и отправить скакать :) И всем 20-ти дурачкам мамка пусть ремня всыпет :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • вчера, 14:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да ладно Вам, ну открыли и ладно. Чем больше кандидатов - тем веселее, а то на  президентские выборы можно было совсем не ходить - вот уже лет 15 от нас ничего не зависит. Правда за царя-батюшку строем пойдут голосовать все бюджетники (совершенно добровольно), ну и для кучи половина кладбищ, так сказать явка 98%, за голосуют 120%.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Балабол								
							
    • 
							
  • вчера, 17:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							то есть ты главным своим аргументом похода на выборы считаешь участие в них уголовника- потому и интересно? ну и каша в голове, не мудрено что и следующие 15 лет от нас таких ничего зависеть не будет... А сходить надо чтобы всякое финансируемое не в рублях ворье во власть не лезло!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									простой гражданин								
							
    • 
							
  • вчера, 14:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чего же вы задёргались едерасты ???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ruadmin								
							
    • 
							
  • вчера, 14:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а где хоть вы прячетесь, дурачата? И какая фирма вам на 7 месяцев предоставит адрес для тусовок? :) Адрес-то какой?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Рустам								
							
    • 
							
  • вчера, 15:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Обязательно во главе надо поставить Назарова Андрея( ему по..ю чьи деньги воровать) просрал выборы гражданской платформы,пробовал себя едросне, пускай и здесь попробует заработать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Anonim13579								
							
    • 
							
  • вчера, 17:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Запишитесь в этот кружок.И будите бороться за светлое будущее!Полные уроды и дебилы.Наслушались дерьма всякого и зашевелились.Не думают о сегодняшнем положении страны.Не собираются вникать откуда у Навального деньги на все мероприятия,связанные с развалом России!Почему вы такие продажные все?Что вам все нейметься?Все в этой жизни,независимо какое у тебя образование ,достаток,внешность ,будет достигаться путем неимоверного труда и самопожертвования!Кто бы не был у власти в нашей стране или в друго везде придется работать и совершенствоваться.Кто вам дает установку на переворот в России?Навальный сам замазан во всех махинациях по уходу от налогов и других преступлениях.Дыма без огня не бывает.Ученье и труд все перетрут.В России можно заработать честно деньги если вы будете созидать и ничего не бояться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Александр Румянцев								
							
    • 
							
  • вчера, 19:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Для сомневающихся. Алексей Навальный будет присутствовать на открытии штаба в Иваново.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 21:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Навальный приедет? - По приглашению Димона чтоли? Бухнуть на фазенде, и покормить уточку ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Versof								
							
    • 
							
  • вчера, 20:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Весь город знает про "дачу Медведева". Кто-то видел и самого Димона в Плёсе, его вертолет, его яхту. И что, никто не задавался вопросом: а что это за "дача" такая? на какие деньги построены? кому принадлежит? почему охраняется ФСО?
    

    
Ни один ивановский "журналист" не осмелился сделать репортаж о даче. Испугались, обделались от страха. "Барс", ВГТРК, "Ивановская газета", "Рабочий край" - сборища жалких трусливых конформистов. Тьфу на вас. Стыдно за земляков.
    

    
Спасибо Навальному и ФБК: рассказали нам, ивановцам, какие грязные делишки обделывает Медведев на ивановской земле. Показали, что находится за высоким барским забором в деревне Миловке.
    

    
Подумайте, земляки: мы докатились до того, что не знаем, что происходит на нашей родной ивановской земле. И на ивановских журналистов тут надежды мало. Спасибо хоть, остались еще смелые люди в команде Навального.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 20:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Когда строилось, все знали куда едет бетоновоз, и для чьей дачи заливается фундамент,
    
 по 200 кубов в день мои друзья отвозили туда смесь из "МордовЦемента"
    
- так что все знали, заранее.
    
Кому сейчас принадлежит "Порошино" и "Шаляпинская дача" в Шаляпино - вот тема для следующего расследования ФБК.
    
 - У кого столько денег, что купили яндекс и гугл, на всех слоях фейковые снимки 5-ти летней давности сведенные в фотошопе склеенные аккуратненько с современными.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 20:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							потом окажется что это дача Навального ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Добрый злюка								
							
    • 
							
  • вчера, 22:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мудак ты))) Если бы не резиденция Медведева , то Ивановская область и Приволжский район в частности были бы в полнейшей жопе)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это ты дурак!!! Если бы не Медведев, то вся Россия в шоколаде была бы!!!))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Добрый злюка								
							
    • 
							
  • вчера, 22:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо их в зад отодрать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Александр Семенов								
							
    • 
							
  • вчера, 23:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На навальных, анальных и прочих шмавальных мне пох. Но Россия давно заслужила избавление от фашистской путинской гнили. Все остальные молчат и ждут дивидендов и освобождений от налогов. Если только Навальный готов вымести из кремля эту погань, то тогда я за него, на безрыбье и рак - рыба...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •