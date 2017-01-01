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вчера, 13:33
Ивановские соратники Алексея Навального готовятся к открытию избирательного штаба
Участниками несистемной оппозиции считается, что Алексей Навальный - основной соперник Владимира Путина на грядущих президентских выборах. В штабе Навального объявлено, что региональный избирательный штаб в Иванове будет открыт 21 апреля. Об этом на своей странице в Facebook пишет Александр Румянцев, координатор регионального штаба. Будет ли сам автор фильма «Он вам не Димон» на открытии, не сообщается.
ключевые слова: Алексей Навальный избирательный штаб
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Комментарии (28)
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Это если что для городских сумасшедших был пост. Не пудрите мозги людям. Вам хорошо платят в ин.валюте, а чубы-то трещат у холопов. Правда ведь, Румянцев Автонеев и Ко?
Вот ведь ничегошеньки не знают, но все поумничать норовят.
Ни один ивановский "журналист" не осмелился сделать репортаж о даче. Испугались, обделались от страха. "Барс", ВГТРК, "Ивановская газета", "Рабочий край" - сборища жалких трусливых конформистов. Тьфу на вас. Стыдно за земляков.
Спасибо Навальному и ФБК: рассказали нам, ивановцам, какие грязные делишки обделывает Медведев на ивановской земле. Показали, что находится за высоким барским забором в деревне Миловке.
Подумайте, земляки: мы докатились до того, что не знаем, что происходит на нашей родной ивановской земле. И на ивановских журналистов тут надежды мало. Спасибо хоть, остались еще смелые люди в команде Навального.
по 200 кубов в день мои друзья отвозили туда смесь из "МордовЦемента"
- так что все знали, заранее.
Кому сейчас принадлежит "Порошино" и "Шаляпинская дача" в Шаляпино - вот тема для следующего расследования ФБК.
- У кого столько денег, что купили яндекс и гугл, на всех слоях фейковые снимки 5-ти летней давности сведенные в фотошопе склеенные аккуратненько с современными.