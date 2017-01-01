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Новости

вчера, 13:18

Ивановских перевозчиков собрали в мэрии в связи с терактом в Санкт-Петербурге

Руководителям транспортных предприятий даны рекомендации по усилению мер безопасности


7 апреля в администрации областного центра прошло совещание с перевозчиками. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности при организации перевозок пассажиров на территории Иванова в связи с террористическими проявлениями в Санкт-Петербурге.

В работе совещания приняли участие члены антитеррористической комиссии, сотрудники комитета по транспорту и связи, Центра по противодействию экстремизму УМВД и УГИБДД, представители фирм, занимающихся перевозками пассажиров.

«Руководителям транспортных предприятий даны рекомендации по усилению мер безопасности, особенно в период подготовки и празднования майских праздников, а также в связи с массовыми перевозками граждан к местам захоронений 16 и 25 апреля 2017, - говорится в сообщении мэрии. - Представитель УГИБДД УМВД России по Ивановской области акцентировал внимание на соблюдении правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозки пассажиров. В транспортные предприятия направлены памятки по организации мер антитеррористической направленности при организации перевозок».



ключевые слова: пассажирские перевозки перевозчики теракт безопасность
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