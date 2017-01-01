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Новости

вчера, 13:04

В Иванове подросток обокрал Ленинский отдел полиции


29 марта 2017 года в отношении 17-летнего ивановца было возбуждено уголовное дело по факту разбое. Во время следствия выяснилось, что подросток причастен еще и краже ноутбука из дома на проспекте Текстильщиков, совершенной в ночь с 25 на 26 июня.

Кроме того, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, этот же молодой человек привлечен к уголовной ответственности за совершение серии преступлений против собственности СО ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново.



ключевые слова: подросток полиция кража разбой следствие
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Вета  Громова								
							
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  • вчера, 13:17
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							На зоне в авторитете будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									SPLIT								
							
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  • вчера, 14:29
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							сами украли у себя, а повесили на пацана и пообещали условку								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Конёк-горбунёк 2								
							
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  • вчера, 15:55
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							Казлы пазорные!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 16:55
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							Карандаш со стола спёр? - Или скрепку, чтоб наручники снять...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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