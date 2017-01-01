В Иванове подросток обокрал Ленинский отдел полиции





29 марта 2017 года в отношении 17-летнего ивановца было возбуждено уголовное дело по факту разбое. Во время следствия выяснилось, что подросток причастен еще и краже ноутбука из дома на проспекте Текстильщиков, совершенной в ночь с 25 на 26 июня.

Кроме того, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, этот же молодой человек привлечен к уголовной ответственности за совершение серии преступлений против собственности СО ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново.

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