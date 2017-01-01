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вчера, 12:52
Затопило мост на реке Нерль у деревни Новая
Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено - ФОТО
В результате интенсивного снеготаяния и выпадения осадков произошел резкий подъем воды в реке Нерль выше критического уровня. Это повлекло за собой подтопление низководного моста в районе деревни Новая Гаврилово-Посадского района.
Данный мост является второстепенным, основной маршрут проезда к населенным пунктам Новая, Мирславль, Мышкино, Васильево, Студенец и Красково осуществляется через мост у населенного пункта Лобцово.
Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. К ликвидации последствий паводка привлекаются 10 человек и 4 единицы техники.
Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС
ключевые слова: паводок мост подтопление
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Комментарии (1)
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- Нептунсегодня, 03:16Очередной непрофессиональный бред журналистов.Не Васильево, ВАСИЛЕВО. И расскажите, как проехать в Мирславль и соседние деревни через мост в Лобцово из райцентра - Гаврилов Посада ??? И тем более в Мышкино ? Приезжайте сами и сделайте фотоотчет.