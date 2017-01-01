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Новости

вчера, 12:52

Затопило мост на реке Нерль у деревни Новая

Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено - ФОТО


В результате интенсивного снеготаяния и выпадения осадков произошел резкий подъем воды в реке Нерль выше критического уровня. Это повлекло за собой подтопление низководного моста в районе деревни Новая Гаврилово-Посадского района.

Данный мост является второстепенным, основной маршрут проезда к населенным пунктам Новая, Мирславль, Мышкино, Васильево, Студенец и Красково осуществляется через мост у населенного пункта Лобцово.

Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. К ликвидации последствий паводка привлекаются 10 человек и 4 единицы техники.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС



ключевые слова: паводок мост подтопление
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							Очередной непрофессиональный бред журналистов.Не Васильево, ВАСИЛЕВО.  И расскажите, как проехать в Мирславль и соседние деревни через мост в Лобцово из райцентра - Гаврилов Посада ??? И тем более  в Мышкино ? Приезжайте сами и сделайте фотоотчет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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