Затопило мост на реке Нерль у деревни Новая

Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено - ФОТО





В результате интенсивного снеготаяния и выпадения осадков произошел резкий подъем воды в реке Нерль выше критического уровня. Это повлекло за собой подтопление низководного моста в районе деревни Новая Гаврилово-Посадского района.

Данный мост является второстепенным, основной маршрут проезда к населенным пунктам Новая, Мирславль, Мышкино, Васильево, Студенец и Красково осуществляется через мост у населенного пункта Лобцово.

Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. К ликвидации последствий паводка привлекаются 10 человек и 4 единицы техники.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

поделиться ссылкой:

