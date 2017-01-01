Twitter заблокировал лже-аккаунт ивановского высокопоставленного чиновника

Содержащиеся в нем твиты и ретвиты "были направлены на подрыв деловой репутации и разжигание социального напряжения в регионе"





В начале апреля в соцсети Twitter появился фальшивый аккаунт начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Шушкина с твитами и ретвитами, содержащими негативные высказывания, направленные на подрыв деловой репутации и разжигание социального напряжения в регионе. Как только лже-аккаунт был выявлен, департамент обратился к разработчикам Twitter с требованием его удалить и принять меры по прекращению распространения лжи и дезинформации на созданных якобы от имени дорожно-транспортного ведомства и его руководителя страницах. В настоящий момент фальшивый аккаунт удален.

С целью предотвращения и пресечения подобных ситуаций в дальнейшем, дорожный департамент Ивановской области официально информирует, что у Андрея Шушкина личного аккаунта в сети Twitter нет. Существует только официальный аккаунт ведомства @ivavtodor.

«Появление каких-либо еще страниц в данной сети, прямо или косвенно указывающих на департамент или его руководство, просим рассматривать как потенциальную опасность, а публикуемую на них информацию считать недостоверной и заведомо ложной», - говорится в сообщении дорожно-транспортного департамента области.

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