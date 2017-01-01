Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 12:21

На телеканале «СПАС» вышел фильм об ивановских православных добровольцах

ВИДЕО


На телеканале «СПАС» вышел сюжет, посвященный ивановским православным волонтерам. Как становятся добровольцами по зову души? Для чего волонтеры из разных регионов страны организуют встречи, и часто – на Ивановской земле? О чем говорят? Каким образом они мечтают изменить мир? Об этом – в фильме «Твое дело».



ключевые слова: религия православие волонтеры добровольцы
  • оцените новость:
  • (2)
  • 582
  • 1







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации