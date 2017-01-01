На телеканале «СПАС» вышел фильм об ивановских православных добровольцах

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На телеканале «СПАС» вышел сюжет, посвященный ивановским православным волонтерам. Как становятся добровольцами по зову души? Для чего волонтеры из разных регионов страны организуют встречи, и часто – на Ивановской земле? О чем говорят? Каким образом они мечтают изменить мир? Об этом – в фильме «Твое дело».

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