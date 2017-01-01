Кинешемский химзавод реализует крупный инвестиционный проект

250 млн рублей инвестиция, 100 новых рабочих мест





Дмитриевский химический завод (г. Кинешма) – это многопрофильное развивающееся предприятие с более чем вековой историей, выпускающее широкую гамму продуктов. Сегодня завод ориентирован на изготовление бутилацетата, пищевой уксусной кислоты, а также изобутилацетата и промышленных растворителей.

Новым этапом развития предприятия стала реализация крупного инвестиционного проекта, направленного на создание промышленного комплекса по розливу и бочкованию продукции.

По словам директора по развитию производства Евгения Усова, на сегодняшний день ведется монтаж емкостного парка, в котором предполагается размещение различных сырьевых компонентов. Затем на месте неиспользуемых объектов начнется строительство двух корпусов, где и будет проходить сам процесс разлива и бочкования продукции.

«В результате реализации проекта будет создано до 100 новых рабочих мест. А общий объем инвестиций в производство составит более 250 миллионов рублей», - отметил Евгений Усов.

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