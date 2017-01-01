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вчера, 12:02
В Ивановской области приставы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
В Вичуге судебные приставы ехали с задания и на одной из улиц заметили человека, который числился в списках разыскиваемых полицией за кражу. Госслужащие остановили машину, подошли к мужчине, установили его личность, после чего доставили его в межрайонный отдел МВД России «Вичугский». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Ивановской области.
ключевые слова: судебные приставы кража преступник федеральный розыск
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