В Ивановской области приставы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске





В Вичуге судебные приставы ехали с задания и на одной из улиц заметили человека, который числился в списках разыскиваемых полицией за кражу. Госслужащие остановили машину, подошли к мужчине, установили его личность, после чего доставили его в межрайонный отдел МВД России «Вичугский». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Ивановской области.

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