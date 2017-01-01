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Новости

вчера, 11:44

В Ивановской области хулиганы затопили школу

Учебному учреждению нанесен серьезный ущерб - ФОТО


Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 апреля. Как нам рассказали в шуйской мэрии, в школу №17 по пожарной лестнице залезли хулиганы. Они разбили одно из окон, проникли в помещение и открыли кран системы теплоснабжения, предназначенный для выпуска воздуха в период заполнения системы. По данному факту руководством школы подано заявление в правоохранительные органы.

При проникновении сработала сигнализация и датчики движения. Приехавшие на место представители охранного агентства при осмотре здания никого не обнаружили. Через несколько часов сработали датчики движения на первом этаже, но это были уже не злоумышленники, а вода, которая со второго этажа начала поступать на первый. Только при повторном сигнале представители охранного агентства провели осмотр внутри здания и обнаружили происходящее.

6 апреля образовательное учреждение посетил глава Шуи Сергей Рощин. И.о. директора Ольга Щербакова рассказала ему о том, что произошло и как сейчас организован учебный процесс. Конечно, 5 апреля в школе, где учатся ребята с 5 по 9 класс, занятия были отменены, а 6 апреля расписание сократили до 3 уроков.

«Скорее всего, хулиганов надо искать среди школьников, потому что для них не было секретом место расположения и предназначение данного крана, - Это кто-то свой», - сказала Ольга Юрьевна. Может, подростки захотели продлить свои весенние каникулы, но, получилось, что нанесли серьезный ущерб родной школе. Сергей Рощин дал поручение отделу образования провести предварительные расчеты.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя

ключевые слова: школа хулиганы ущерб
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 14:22
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    • 
										0
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							"Школа" + "Дети" = очаг неприятностей 
    
Кран с секреткой поставить не судьба была? - Просто без "барашка" ?
    

    
 - Нельзя, потому что уборщица воду наливает с этого крана, а кто уборщица? - Секретарь директора по совмещению, - это я не об  этой школе, это я о том
    
кабинете, в котором сидел наш многоуважаемый Павел Алексеевич, и тоже не закрыл кран на батарее, и был потоп, с нехорошими последствиями.
    
То есть случай то не единичный...а вполне жизненный, в котором даже поучаствовал наш недоГубернатор.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									иван21								
							
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  • вчера, 17:31
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										+1
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							росгвардия								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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