В Ивановской области хулиганы затопили школу

Учебному учреждению нанесен серьезный ущерб - ФОТО





Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 апреля. Как нам рассказали в шуйской мэрии, в школу №17 по пожарной лестнице залезли хулиганы. Они разбили одно из окон, проникли в помещение и открыли кран системы теплоснабжения, предназначенный для выпуска воздуха в период заполнения системы. По данному факту руководством школы подано заявление в правоохранительные органы.

При проникновении сработала сигнализация и датчики движения. Приехавшие на место представители охранного агентства при осмотре здания никого не обнаружили. Через несколько часов сработали датчики движения на первом этаже, но это были уже не злоумышленники, а вода, которая со второго этажа начала поступать на первый. Только при повторном сигнале представители охранного агентства провели осмотр внутри здания и обнаружили происходящее.

6 апреля образовательное учреждение посетил глава Шуи Сергей Рощин. И.о. директора Ольга Щербакова рассказала ему о том, что произошло и как сейчас организован учебный процесс. Конечно, 5 апреля в школе, где учатся ребята с 5 по 9 класс, занятия были отменены, а 6 апреля расписание сократили до 3 уроков.

«Скорее всего, хулиганов надо искать среди школьников, потому что для них не было секретом место расположения и предназначение данного крана, - Это кто-то свой», - сказала Ольга Юрьевна. Может, подростки захотели продлить свои весенние каникулы, но, получилось, что нанесли серьезный ущерб родной школе. Сергей Рощин дал поручение отделу образования провести предварительные расчеты.

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Фото: пресс-служба администрации г. Шуя