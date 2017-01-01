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вчера, 11:36
За хранение наркотиков в крупном размере задержан 19-летний кинешемец
Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы
Ранее не судимый молодой человек был задержан у одного из домов на улице Социалистической в Кинешме. Полицейские обнаружили и изъяли у него пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это – наркотическая курительная смесь «спайс».
В настоящее время по факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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Комментарии (1)
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- WeWвчера, 20:17Пусть радуется щенок, что в России живёт. У нас ему много не дадут. Хотя расстрел самое то для таких ублюдков.