За хранение наркотиков в крупном размере задержан 19-летний кинешемец

Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы





Ранее не судимый молодой человек был задержан у одного из домов на улице Социалистической в Кинешме. Полицейские обнаружили и изъяли у него пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это – наркотическая курительная смесь «спайс».

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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