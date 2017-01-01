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Новости

вчера, 11:28

В Иванове автомобилистка сбила на «зебре» женщину

Пострадавшую доставили в 7-ю горбольницу


ДТП случилось 6 апреля около 17.35 на улице Жиделева областного центра. 34-летняя автомобилистка, управляя «Ладой Калиной», сбила 40-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре».

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, пострадавшую с ушибом и ссадинами голени и предплечья доставили в 7-ю городскую больницу.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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  • 
								
									Яндарбиев								
							
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  • вчера, 11:49
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    • 
										-1
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							Две тупые щели встретились в одном месте. Обе без мозга, без глаз, без слуха, но с апломбом. "Ни за что не пропущу эту сучку", - подумала каждая из них. Результат "радостен" для обеих: одна в больничке с перспективой длительного восстановления, вторая - в отделе ГИБДД в компании мрачных сотрудников с перспективой дачи бесконечных объяснений, а в дальнейшем - не менее бесконечной череды судебных разбирательств. Одно радует - хоть на какое-то время этих безмозглых щелей на дорогах не будет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • вчера, 12:45
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										+1
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							Урод!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 12:58
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    • 
										+1
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							Тебе так никто и не дает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Помидорина								
							
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  • вчера, 12:30
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    • 
										+1
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							Я уже писала здесь, но пост не прошел модерацию, что очень странно. Писала в ответ именно этому подонку Яндарбиеву. Я лично была знакома с ЖЕНЩИНОЙ, вывезшей на своем грузовичке по Дороге Жизни сотни людей из блокадного Ленинграда. Эта ГЕРОИНЯ работала водителем грузовичка до 75 лет. Не смей оскорблять женщин, яндарбиев! (намеренно написала с маленькой буквы) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
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  • вчера, 12:49
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    • 
										+1
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							Дебилоид яндарбиев за свою некчёмную жизнёнку так и не накопил на запорожец, так и не сдал на права, вот и обозлился на самодостаточных, обеспеченных, энергичных автоЛеди. ,А на дороге всякое случается: мужчин за рулём не меньше участвует в дтп, и не меньше под колёса кидаются. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета  Громова								
							
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  • вчера, 13:44
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    • 
										+1
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							Тебе, помидорина (намеренно пишу с маленькой буквы), вот что скажу: не надо путать понос с месячными. Одно дело война и экстремальная ситуация, другое дело тупая пи@да за рулем в мирное время. Да и не верю я в эти старые коммунистические байки про героинь блокадного Ленинграда. Много их, этих сказок, ничего общего с действительностью не имевших, было выдумано в пропагандистских целях. Ты еще про Терешкову вспомни, она, вроде бы, тоже женщина. Только С.Н.Королев после ее полета сказал, что при его жизни больше ни одна баба (да-да, именно баба) в космос не полетит. Да и американцы, на что уж толерантны, ни одну женщину в рамках лунной программы не использовали, хотя имели все возможности, опять же для своей пропаганды. Да и на "челноках" у них в космос женщины летали под обязательным присмотром кучи мужчин всех специальностей. Техника и женщины - вещи несовместимы и это нужно признавать!       								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета  Громова								
							
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  • вчера, 13:03
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Самое интересное, что Яндарбиев прав! Женщинам не место за рулем. А хамят ему как раз женщины и тщедушные мужиченки-подкаблучники, которых и мужчинами-то назвать нельзя. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ᗒѠ­­­ᗕ								
							
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  • вчера, 13:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Согласен как целиком , так и полностью.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Цеце								
							
    • 
							
  • вчера, 14:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Яндарбиев , а ты мать свою тоже щелью называешь???
    
И жена твоя наверно щель ( если есть),
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Oleg18								
							
    • 
							
  • вчера, 14:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А меня поражает безграмотность журналиста,составившего статью-написать ул.ЖидИлева,это позор!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прохожий37/2014								
							
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  • вчера, 17:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Набрали каких-нибудь троечников-недоучек - вот и пишут безграмотные статьи.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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