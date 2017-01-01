В Иванове автомобилистка сбила на «зебре» женщину

Пострадавшую доставили в 7-ю горбольницу





ДТП случилось 6 апреля около 17.35 на улице Жиделева областного центра. 34-летняя автомобилистка, управляя «Ладой Калиной», сбила 40-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемой «зебре».

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, пострадавшую с ушибом и ссадинами голени и предплечья доставили в 7-ю городскую больницу.

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