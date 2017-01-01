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У ивановской пенсионерки украли полмиллиона рублей
Злоумышленницы пришли в квартиру потерпевшей, представившись работниками пенсионного фонда
В полицию поступило сообщение о краже крупной суммы денег из квартиры на улице Ташкентской областного центра. Было установлено, что к 79-летней пенсионерке в дверь позвонили неизвестные и представились работниками пенсионного фонда. Пожилая женщина пустила незнакомок в квартиру. Они разговорились. Злоумышленницы расспросили пенсионерку о здоровье и рассказали ей о предстоящей денежной реформе. После ухода незнакомок потерпевшая обнаружила пропажу 495 тысяч рублей и сразу обратилась в органы внутренних дел.
Сейчас полицейские разыскивают преступниц. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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- Нужно искать того, кто был в курсе этих бабосов, вот ты сейчас сказал про 300тр - к тебе придут! ;)