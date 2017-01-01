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Новости

вчера, 11:16

У ивановской пенсионерки украли полмиллиона рублей

Злоумышленницы пришли в квартиру потерпевшей, представившись работниками пенсионного фонда


В полицию поступило сообщение о краже крупной суммы денег из квартиры на улице Ташкентской областного центра. Было установлено, что к 79-летней пенсионерке в дверь позвонили неизвестные и представились работниками пенсионного фонда. Пожилая женщина пустила незнакомок в квартиру. Они разговорились. Злоумышленницы расспросили пенсионерку о здоровье и рассказали ей о предстоящей денежной реформе. После ухода незнакомок потерпевшая обнаружила пропажу 495 тысяч рублей и сразу обратилась в органы внутренних дел.

Сейчас полицейские разыскивают преступниц. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража деньги пенсионерка полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ПростоЯ								
							
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  • вчера, 14:12
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    • 
										+1
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							хочу быть ивановской пенсионеркой, чтобы дома поллимона лежало, а то живешь тут от зарплаты до зарплаты, которую никто в отличие от пенсии не повышает. Судя по постоянно появляющимся новостям о грабеже старух-пенсионерок на нехилые суммы, чувствую, что только на пенсии я и смогу копить деньги, на зарплату не получается.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Конёк-горбунёк 2								
							
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  • вчера, 16:48
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										+1
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							в точку,и все плачут денег у них нет.Я 13 лет после армии вкалываю и накопил только на машину за 300 тысяч.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 20:28
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										0
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							Да ты богатенький "Бурый Тино"
    
 - Нужно искать того, кто был в курсе этих бабосов, вот ты сейчас сказал про 300тр - к тебе придут! ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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