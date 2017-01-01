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вчера, 11:10
В Ивановской области гендиректора одной из организаций подозревают в коммерческих подкупах
Возбуждены два уголовных дела
В Ивановской области возбуждены два уголовных дела о коммерческом подкупе.
По данным следствия, 15 февраля и 14 марта 2017 года 34-летняя кинешемка, являясь генеральным директором одной из коммерческих организаций, незаконно получила от знакомых 30 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа. За это она внесла в трудовые книжки 6 граждан заведомо ложные сведения – о трудовом стаже в организации. А также выдала им справки доходах физлиц за 2016-2017 годы.
В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
ключевые слова: коммерческий подкуп следствие
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