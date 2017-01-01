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вчера, 10:53
В Пучеже полицейские задержали браконьера
По факту незаконной добычи биоресурсов возбуждено уголовное дело
В Пучеже сотрудники полиции с поличным задержали подозреваемого в незаконной ловле рыбы. Браконьерством мужчина занимался в акватории реки Ячменка. Полицейские изъяли у него запрещенное орудие лова - ставную рыболовную сеть - и весь улов, состоящий из 36 штук плотвы и 2 густерок.
Задержанным оказался ранее судимый за кражу 60-летний житель Пучежского района.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: браконьерство рыба полиция
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Комментарии (3)
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- ARTвчера, 11:16И посадите его лет на 10, за эту мелочевку. Нашли кого ловить и наказывать.
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- AleXXXвчера, 11:33Казлы!!!
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- Подлая Уточкавчера, 12:33ранее судимый,всё рецидивист,таких не исправишь,отпустите,он ещё щуку поймает или на лягушку наступит!отморозок вобщем)))