В Пучеже полицейские задержали браконьера

По факту незаконной добычи биоресурсов возбуждено уголовное дело





В Пучеже сотрудники полиции с поличным задержали подозреваемого в незаконной ловле рыбы. Браконьерством мужчина занимался в акватории реки Ячменка. Полицейские изъяли у него запрещенное орудие лова - ставную рыболовную сеть - и весь улов, состоящий из 36 штук плотвы и 2 густерок.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу 60-летний житель Пучежского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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