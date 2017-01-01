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Новости

вчера, 10:53

В Пучеже полицейские задержали браконьера

По факту незаконной добычи биоресурсов возбуждено уголовное дело


В Пучеже сотрудники полиции с поличным задержали подозреваемого в незаконной ловле рыбы. Браконьерством мужчина занимался в акватории реки Ячменка. Полицейские изъяли у него запрещенное орудие лова - ставную рыболовную сеть - и весь улов, состоящий из 36 штук плотвы и 2 густерок.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу 60-летний житель Пучежского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: браконьерство рыба полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ART								
							
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  • вчера, 11:16
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    • 
										+1
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							И посадите его лет на 10, за эту мелочевку. Нашли кого ловить и наказывать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AleXXX								
							
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  • вчера, 11:33
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										+1
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							Казлы!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Подлая Уточка								
							
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  • вчера, 12:33
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							ранее судимый,всё рецидивист,таких не исправишь,отпустите,он ещё щуку поймает или на лягушку наступит!отморозок вобщем)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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