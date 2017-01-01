В Иванове комиссия по признанию помещений непригодными для проживания рассмотрела три дома

Результаты





6 апреля в областном центре состоялось очередное заседание комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений непригодными для проживания. Члены комиссии под председательством заместителя главы горадминистрации Виктора Казанцева рассмотрели три многоквартирных дома.

В итоге в отношении одного из них, расположенного на улице 2-я Энергетическая, принято решение о необходимости проведения капитального ремонта. Две деревянных двухэтажки с Коммунального переулка будут дополнительно обследованы с привлечением специализированной организации.

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