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Новости

вчера, 10:47

В Иванове комиссия по признанию помещений непригодными для проживания рассмотрела три дома

Результаты


6 апреля в областном центре состоялось очередное заседание комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений непригодными для проживания. Члены комиссии под председательством заместителя главы горадминистрации Виктора Казанцева рассмотрели три многоквартирных дома.

В итоге в отношении одного из них, расположенного на улице 2-я Энергетическая, принято решение о необходимости проведения капитального ремонта. Две деревянных двухэтажки с Коммунального переулка будут дополнительно обследованы с привлечением специализированной организации.



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