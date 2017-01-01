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Новости

вчера, 10:36

В Ивановской области без вести пропал подросток

Его разыскивают уже почти неделю – ФОТО, ПРИМЕТЫ


Полиция разыскивает Шамикова Владислава Андреевича , 16.07.1999 года рождения. 2 апреля около 14.00 подросток ушел из дома по улице Комсомольской в селе Новое Горяново Тейковского района и до настоящего времени не вернулся. Мама несовершеннолетнего обратилась за помощью в розыске в органы внутренних дел. Всем наружным службам полиции направлена ориентировка с приметами Владислава Шамикова.

ПРИМЕТЫ: на вид 17-18 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза голубые, волосы светло-русые, стрижка короткая, на шее сзади имеются 2 родинки.

БЫЛ ОДЕТ: серая матерчатая куртка с капюшоном, голубой свитер, серое трико, черные кроссовки с белыми полосками по бокам.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить в полицию по телефонам: 8(49343) 2-17-48; 2-22-02 или 02.

ключевые слова: подросток поиск розыск
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									SPLIT								
							
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  • вчера, 11:02
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							фото супер. у родителей даже фотки нет нормальной								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Подлая Уточка								
							
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  • вчера, 11:47
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							надо было фотку выложить где он с такими же чёткими пацанчиками на корточках с пивасиком,купленным на отжатый бабосик у лоха из соседнего района)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 20:30
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							вконтактике поищите, и это уже не подросток, его могли и в армию забрать не сообщив родителям								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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