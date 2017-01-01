В Ивановской области без вести пропал подросток

Его разыскивают уже почти неделю – ФОТО, ПРИМЕТЫ





Полиция разыскивает Шамикова Владислава Андреевича , 16.07.1999 года рождения. 2 апреля около 14.00 подросток ушел из дома по улице Комсомольской в селе Новое Горяново Тейковского района и до настоящего времени не вернулся. Мама несовершеннолетнего обратилась за помощью в розыске в органы внутренних дел. Всем наружным службам полиции направлена ориентировка с приметами Владислава Шамикова.

ПРИМЕТЫ: на вид 17-18 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза голубые, волосы светло-русые, стрижка короткая, на шее сзади имеются 2 родинки.

БЫЛ ОДЕТ: серая матерчатая куртка с капюшоном, голубой свитер, серое трико, черные кроссовки с белыми полосками по бокам.

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Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить в полицию по телефонам:или