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вчера, 10:36
В Ивановской области без вести пропал подросток
Его разыскивают уже почти неделю – ФОТО, ПРИМЕТЫ
Полиция разыскивает Шамикова Владислава Андреевича , 16.07.1999 года рождения. 2 апреля около 14.00 подросток ушел из дома по улице Комсомольской в селе Новое Горяново Тейковского района и до настоящего времени не вернулся. Мама несовершеннолетнего обратилась за помощью в розыске в органы внутренних дел. Всем наружным службам полиции направлена ориентировка с приметами Владислава Шамикова.
ПРИМЕТЫ: на вид 17-18 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза голубые, волосы светло-русые, стрижка короткая, на шее сзади имеются 2 родинки.
БЫЛ ОДЕТ: серая матерчатая куртка с капюшоном, голубой свитер, серое трико, черные кроссовки с белыми полосками по бокам.Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить в полицию по телефонам: 8(49343) 2-17-48; 2-22-02 или 02.
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Комментарии (3)
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- SPLITвчера, 11:02фото супер. у родителей даже фотки нет нормальной
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- Подлая Уточкавчера, 11:47надо было фотку выложить где он с такими же чёткими пацанчиками на корточках с пивасиком,купленным на отжатый бабосик у лоха из соседнего района)))
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- Медведьвчера, 20:30вконтактике поищите, и это уже не подросток, его могли и в армию забрать не сообщив родителям