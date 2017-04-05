Ивгосжилинспекция: Строки «добровольный страховой взнос» в коммунальных квитанции быть не должно

Ряду ивановский УК выданы предостережения о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства

В предыдущем выпуске авторской программы «Послушайте» татьяна Прокопенко рассказывала о том, что в коммунальных квитанциях ивановцев за март появилась еще одна строка. Жителям предлагают новую услугу - добровольное страхование, но уже с определенной организацией.

В квитанциях от ивановских УК предложение заплатить за страховку размещено не на оборотной стороне и не под самим счетом - строка в него включена. Перечислены виды стандартных платежей (вывоз отходов, ВДГО, ремонт), и тут же - добровольное страхование. В платежке, которую нам принесла ивановка, получается плюсом 230 рублей к основному счету. В связи с этим у некоторых получателей квитанций возник вопрос: а не является ли данная услуга навязываемой (полностью выпуск «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ).

Сегодня в Комплексе развития инфраструктуры Ивановской области нам разъяснили позицию Ивгосжилинспекции по вопросу включения в квитанции на оплату ЖКУ строки «добровольного страхового взноса». Приводим текст сообщении ГЖИ полностью:

«Строки «добровольный страховой взнос» в квитанции об оплате услуг ЖКХ быть не должно.

Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области разъяснила свою позицию по вопросу включения дополнительных услуг в платежные документы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги определена статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;

3) плату за коммунальные услуги.

Исходя из норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации «добровольный страховой взнос» не является ни жилищной, ни коммунальной услугой и, следовательно, не может быть включен управляющей организацией в платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Службой ГЖИ ряду управляющих компаний выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований действующего жилищного законодательства Российской Федерации».

поделиться ссылкой:

