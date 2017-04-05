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05.04.2017 20:40ПОСЛУШАЙТЕ! В регионе появилась еще одна «коммунальная» услуга: смотрите в своих квитанциях
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Ивгосжилинспекция: Строки «добровольный страховой взнос» в коммунальных квитанции быть не должно
Ряду ивановский УК выданы предостережения о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства
В предыдущем выпуске авторской программы «Послушайте» татьяна Прокопенко рассказывала о том, что в коммунальных квитанциях ивановцев за март появилась еще одна строка. Жителям предлагают новую услугу - добровольное страхование, но уже с определенной организацией.
В квитанциях от ивановских УК предложение заплатить за страховку размещено не на оборотной стороне и не под самим счетом - строка в него включена. Перечислены виды стандартных платежей (вывоз отходов, ВДГО, ремонт), и тут же - добровольное страхование. В платежке, которую нам принесла ивановка, получается плюсом 230 рублей к основному счету. В связи с этим у некоторых получателей квитанций возник вопрос: а не является ли данная услуга навязываемой (полностью выпуск «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ).
Сегодня в Комплексе развития инфраструктуры Ивановской области нам разъяснили позицию Ивгосжилинспекции по вопросу включения в квитанции на оплату ЖКУ строки «добровольного страхового взноса». Приводим текст сообщении ГЖИ полностью:
«Строки «добровольный страховой взнос» в квитанции об оплате услуг ЖКХ быть не должно.
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области разъяснила свою позицию по вопросу включения дополнительных услуг в платежные документы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги определена статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Исходя из норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации «добровольный страховой взнос» не является ни жилищной, ни коммунальной услугой и, следовательно, не может быть включен управляющей организацией в платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Службой ГЖИ ряду управляющих компаний выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований действующего жилищного законодательства Российской Федерации».
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Комментарии (3)
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- ЙЯdЪвчера, 10:36УК на кол за эти "предложения"!
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- Медведьвчера, 14:14Строки для оплаты воздуха еще не появилось? - Ну слава богу...
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- rid04@ mail.ruсегодня, 00:00Так ненавясчиво и кап ремонт долбаный появился один раз оплатить и издос