Сокращения численности подразделений спасателей и водолазов в Ивановской области нет и не планируется

Официальный комментарий регионального ГУ МЧС





Вчера мы сообщали, что в Юрьевце начался сбор подписей по недопущению закрытия пожарной части на Глазовой горе и упразднения службы водолазов на Юрьевецкой спасательной станции. Обеспокоенные слухами о закрытии и сокращении жители города на Волге составили обращение к Президенту Владимиру Путину, главе МЧС Владимиру Пучкову и прокурору Ивановской области Андрею Ханько. Ознакомиться с текстом можно ЗДЕСЬ.

Сегодня в ведомстве спасателей в развернутой форме официально прокомментировали эту информацию. Приводим текст комментария полностью:

«Главное управление МЧС России по Ивановской области официально и открыто информирует и жителей Ивановской области, и представителей СМИ о том, что они по-прежнему защищены, а территория прикрыта высокопрофессиональной, хорошо оснащённой пожарно-спасательной службой.

Авторы жалоб не удосужились проверить слухи ни в Главном управлении МЧС России, ни у региональных властей, они решили, что только в Москве им расскажут правду и не допустят «закрытия пожарной части и упразднения водолазной службы».

МЧС недаром признано одним из самых открытых ведомств в России. Наша деятельность как на федеральном, так и на региональном уровне понятна и прозрачна. Мы много общаемся с населением, разъясняем правила безопасности, первыми приходим на помощь людям, попавшим в беду.

Сотрудники и работники МЧС - как большая семья, где всё, что запланировано, открыто обсуждается, учитываются разные мнения, проводится большая разъяснительная работа и внутри ведомства.

Этим, а не только умением тушить пожары и реагировать на различные происшествия, и сильна наша дружная команда МЧС.

Круглосуточно на «телефон доверия» Главного управления 8(4932)29-99-99 принимаются обращения. Письмо по любой интересующей теме, связанной с нашей деятельностью, можно направить по электронной почте 028@adminet.ivanovo.ru, с помощью официального сайта или социальных сетей, и получить ответ на свой вопрос.

Но авторам письма не нужны ответы. Похоже, им важнее пошуметь, попугать земляков.

Между тем, если бы они обратились в Главное управление МЧС России по Ивановской области, то оперативно получили бы исчерпывающие и однозначные сведения о том, что решений о сокращении численности реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы, спасателей и водолазов в Ивановской области - нет и не планируется. Более того, в последние годы руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям уделяется самое пристальное внимание развитию боевых пожарно-спасательных подразделений. Усилено материально-техническое оснащение пожарно-спасательных частей, обеспечивается текущий ремонт зданий, повышается уровень профессиональной подготовки пожарных и спасателей. Кроме того, на особом контроле руководства министерства - вопросы социального обеспечения личного состава, ведь за каждым подразделением стоят люди и коллективы.

В 2017 году коллегия МЧС России приняла решение о выделении пожарно-спасательным подразделениям дополнительного финансирования на текущий неотложный, а также на капитальный ремонт зданий.

Таким образом, за два года будет обеспечен текущий ремонт всех пожарно-спасательных подразделений системы МЧС России. Впервые за последние десятилетия даже самые отдаленные пожарно-спасательные части получат внушительную поддержку и внимание со стороны министерства.

Что касается социальной поддержки пожарных, МЧС России не оставляет без помощи своих сотрудников в сложной экономической ситуации. Пожарный того самого отдельного пожарно-спасательного поста города Юрьевец, о котором говорится в заметке, Александр Полозов, получил в 2016 году единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей как многодетный отец.

Но эти и другие факты, свидетельствующие о планомерном развитии и укреплении подразделении МЧС, также не интересны авторам письма.

Тем не менее, приглашаем авторов письма на открытый разговор. Разъясним, расскажем и поделимся планами. Которые направлены только на то, чтобы жители Юрьевецкого района чувствовали себя ещё более уверенно и защищенно».

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