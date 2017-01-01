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Новости

вчера, 10:05

В Иванове легковушка врезалась в «магнитовскую» фуру

Есть пострадавший – ФОТО


Автоавария произошла 6 апреля около 6 часов утра на улице Парижской Коммуны. 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21104» при торможении выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «МАН TGS 26.350».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП водитель легковушки получил ушибы коленки и ссадины лба.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

ключевые слова: ДТП легковушка фура
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							Толковый словарь Ожегова
    

    
КОЛЕНО это:
    

    
ТолкованиеПеревод
    
КОЛЕНО
    
КОЛЕНО
    
КОЛЕ́НО, -а, мн. колени, -ей, колена, -ен и коленья, -ьев, ср.
    
1. (мн. колени, -ей и в нек-рых сочетаниях устар. -колена, -ен). Сустав, соединяющий бедренную и берцовую кости; место сгиба на ноге, где выступает этот сустав. Стоять на коленях. Вода по колена. Платье до колен. Пьяному море по к. (посл.: всё нипочем, ничто не пугает). Преклонить колена (устар. и высок.). Поставить на колени кого-н. (также перен.: заставить сдаться, покориться; высок.).
    
2. (мн. колени, -ей и в нек-рых сочетаниях устар. -колена, -ен). В сидячем положении: часть ноги от этого сгиба до таза. Посадить ребёнка к себе на колени. Сидеть у кого-н. на коленях. Снять ребёнка с коленей.
    
3. (мн. коленья, -ьев и колена, -ен). Отдельное сочленение, звено, отрезок в составе чего-н., являющегося соединением таких отрезков. Коленья бамбука. Колена (коленья) трубы.
    
4. (мн. -колена, -ен). Изгиб чего-н., идущего ломаной линией, от одного поворота до другого. Колена реки.
    
5. (мн. -колена, -ен). В пении, музыкальном произведении: пассаж, отдельное, выделяющееся чем-н. место, часть. Колена соловьиного пения.
    
6. (мн. -колена, -ен). В танце: отдельный приём, фигура, отличающаяся своей эффектностью (разг.). Выделывать колена. Ловкое к.
    
7. (мн. колена, -ен), перен. Неожиданный, необычно странный поступок (прост. неод.). Выкинуть, отмочить, отколоть к.
    
8. (мн. -колена, -ен). Разветвление рода, поколение в родословной (устар.). Родня в седьмом колене.
    
| уменьш. коленце, -а, род. мн. -цев и -нец, ср. (к 3, 4, 5, 6 и 7 знач.; прост).
    
| прил. коленный, -ая, -ое (к 1 знач.). К. сустав.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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