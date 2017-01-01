В Иванове легковушка врезалась в «магнитовскую» фуру

Есть пострадавший – ФОТО





Автоавария произошла 6 апреля около 6 часов утра на улице Парижской Коммуны. 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21104» при торможении выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «МАН TGS 26.350».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП водитель легковушки получил ушибы коленки и ссадины лба.

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Фото: пресс-служба регионального УГИБДД