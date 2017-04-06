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06.04.2017 21:17
ПОСЛУШАЙТЕ! Транспортная фантастика – научно-ненаучная
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В мэрии презентовали проект оптимизации маршрутной сети в Иванове. Полгода ситуацию с пассажирским транспортом анализировал московский институт в рамках муниципального контракта за 7 с лишним миллионов рублей. Теперь вот были озвучены рекомендации.
Фантастика - так отреагировал на первые же подробности руководитель межрегионального транспортного профсоюза. Действительно, воплотить в жизнь все эти рекомендации власть не сможет даже при очень большом желании.
Что именно предложили исследователи и почему это сделать нереально – в комментарии Татьяны Прокопенко.
150-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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"Постановление Правительства Москвы
№ 89-ПП от 3 марта 2015 года
О перераспределении в 2015 году объема бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012—2018 годы»
2. Предоставить в 2015 году субсидию из бюджета города Москвы в размере 62066,5 тыс. рублей Межрегиональному общественному фонду "Центр развития межличностных коммуникаций" на осуществление деятельности указанной организации по созданию условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе.
Мэр Москвы С.С. Собянин"
Фонд Людмилы Путиной получил из бюджета МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ на "создание условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе". Получаешь деньги из бюджета Москвы, покупаешь виллу во Франции; это по-путински.