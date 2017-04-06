Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие телепередачи

Новости

06.04.2017 21:17

ПОСЛУШАЙТЕ! Транспортная фантастика – научно-ненаучная

ВИДЕО


В мэрии презентовали проект оптимизации маршрутной сети в Иванове. Полгода ситуацию с пассажирским транспортом анализировал московский институт в рамках муниципального контракта за 7 с лишним миллионов рублей. Теперь вот были озвучены рекомендации.

Фантастика - так отреагировал на первые же подробности руководитель межрегионального транспортного профсоюза. Действительно, воплотить в жизнь все эти рекомендации власть не сможет даже при очень большом желании.

Что именно предложили исследователи и почему это сделать нереально – в комментарии Татьяны Прокопенко.

150-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



  • оцените новость:
  • (4)
  • 1195
  • 2







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Vergos								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 21:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Журналисты обнаружили, что бывшая жена Путина и его дочь Катерина купили по вилле во Франции, на берегу Атлантического океана. Виллы роскошные, стоят несколько миллионов евро. Откуда деньги, спросите вы? Да вот откуда, например:
    

    
"Постановление Правительства Москвы
    
№ 89-ПП от 3 марта 2015 года
    

    
О перераспределении в 2015 году объема бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012—2018 годы»
    

    
2. Предоставить в 2015 году субсидию из бюджета города Москвы в размере 62066,5 тыс. рублей Межрегиональному общественному фонду "Центр развития межличностных коммуникаций" на осуществление деятельности указанной организации по созданию условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе.
    

    
Мэр Москвы С.С. Собянин"
    

    
Фонд Людмилы Путиной получил из бюджета МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ на "создание условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе". Получаешь деньги из бюджета Москвы, покупаешь виллу во Франции; это по-путински.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • вчера, 10:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну и к чему ты тут это выложил? Блеванул что-ли? )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •