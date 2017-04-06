ПОСЛУШАЙТЕ! Транспортная фантастика – научно-ненаучная

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В мэрии презентовали проект оптимизации маршрутной сети в Иванове. Полгода ситуацию с пассажирским транспортом анализировал московский институт в рамках муниципального контракта за 7 с лишним миллионов рублей. Теперь вот были озвучены рекомендации.

Фантастика - так отреагировал на первые же подробности руководитель межрегионального транспортного профсоюза. Действительно, воплотить в жизнь все эти рекомендации власть не сможет даже при очень большом желании.

Что именно предложили исследователи и почему это сделать нереально – в комментарии Татьяны Прокопенко.

150-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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