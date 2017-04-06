Ситуация с подозрительной находкой у торгового центра «Тополь» разрешилась





Как мы сообщали ранее, сегодня вечером силами полиции была закрыта парковка торгово-развлекательного центра «Тополь» на улице Лежневской в Иванове. Причина – сообщение о подозрительном предмете, напоминающем огнетушитель, который был обнаружен бдительными гражданами около урны. Место находки было оцеплено. Для исследования найденного предмета были вызваны специалисты. Эвакуация посетителей «Тополя» не проводилась.

Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, в настоящее время обнаруженный предмет исследован. Им действительно оказался пустой автомобильный огнетушитель, не представляющий никакой угрозы.

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