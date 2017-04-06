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06.04.2017 18:02Полиция оцепила урну на парковке ивановского ТРЦ «Тополь»
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Новости
06.04.2017 20:47
Ситуация с подозрительной находкой у торгового центра «Тополь» разрешилась
Как мы сообщали ранее, сегодня вечером силами полиции была закрыта парковка торгово-развлекательного центра «Тополь» на улице Лежневской в Иванове. Причина – сообщение о подозрительном предмете, напоминающем огнетушитель, который был обнаружен бдительными гражданами около урны. Место находки было оцеплено. Для исследования найденного предмета были вызваны специалисты. Эвакуация посетителей «Тополя» не проводилась.
Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, в настоящее время обнаруженный предмет исследован. Им действительно оказался пустой автомобильный огнетушитель, не представляющий никакой угрозы.
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Комментарии (3)
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- User37 Ivanov06.04.2017 21:27Ну да ну да
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- deva06.04.2017 22:06Правильно. Как говорится лучше перебдеть, чем недобдеть
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- МашаЯвчера, 14:52Граждане бдительные, а вот охранники магазина ОКЕЙ беспечные. Сообщила им об оставленной кем-то, рядом с магазином, коробке. Охранник подошёл и просто открыл её без всяких мер предосторожности.