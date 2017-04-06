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У ивановского аэропорта насмерть разбился мотогонщик
Трагедия произошла сегодня около половины 6 вечера на подъезде к аэропорту Иваново-Южный у поворота на деревню Игнатово. Мужчина 30-35 лет на спортивном мотоцикле «Хонда» не справился с управлением и вылетел в правый кювет по ходу движения.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, от полученных травм мотоциклист скончался. На месте ДТП работают сотрудники полиции. По предварительным данным, скорость мотоцикла в момент аварии составляла 180-200 км в час.
Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал IvanovoNews об обстоятельствах и причинах смертельной аварии. Мотоциклист на большой скорости преодолевал довольно плавный поворот. Однако не сумел в него вписаться, врезался в бордюр и пролетел вместе с мотоциклом около 50 метров. Как выяснилось, на колесах мотоцикла была практически "лысая" резина. Из защитных средств на мотоциклисте был только шлем. Мощность "Хонды" - 200 л.с. По словам мотоциклиста с 10-летним стажем, побывавшем на месте аварии, с такой резиной и на такой скорости одна дорога - на тот свет.
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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В некоторых из вас хоть что-то человеческое осталось? О чём вы? Ведь человек погиб.
Соболезнования родным и близким покойного.
Поворот довольно плавный, отчетливо виден след как уходит на пыльную часть дороги, далее перескакивает через бордюр, несколько метров в полет, удар об землю (яма глубиной около 20 см) и перевороты через голову. Еще удал о другой бордюр... Смерть, имхо, наступила мгновенно.
Из защиты - только шлем.
Сезон, по сути, открылся вчера...
Разрешённая скорость в населённом пункте - 60 км/ч.
Охота убиться на скорости 160 км/ч - пожалуйста, только не в городе, где от ваших суицидальных попыток могут пострадать другие люди.
2. Другим гонщикам всегда следует помнить: быстро поедешь - медленно понесут.
3. Всю редакцию, страдающую хроническим косноязычием, хорошо бы в принудительном порядке отправить на курсы ликбеза. Ну и фраза: "По словам мотоциклиста с 10-летним стажем, побывавшем на месте аварии...". Это мотоциклист или стаж (да и то в неправильном падеже) побывал на месте аварии?