У ивановского аэропорта насмерть разбился мотогонщик

На огромной скорости мотоциклист врезался в бордюр и пролетел вместе с байком около 50 метров - ФОТО 18+







Трагедия произошла сегодня около половины 6 вечера на подъезде к аэропорту Иваново-Южный у поворота на деревню Игнатово. Мужчина 30-35 лет на спортивном мотоцикле «Хонда» не справился с управлением и вылетел в правый кювет по ходу движения.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, от полученных травм мотоциклист скончался. На месте ДТП работают сотрудники полиции. По предварительным данным, скорость мотоцикла в момент аварии составляла 180-200 км в час.



Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал IvanovoNews об обстоятельствах и причинах смертельной аварии. Мотоциклист на большой скорости преодолевал довольно плавный поворот. Однако не сумел в него вписаться, врезался в бордюр и пролетел вместе с мотоциклом около 50 метров. Как выяснилось, на колесах мотоцикла была практически "лысая" резина. Из защитных средств на мотоциклисте был только шлем. Мощность "Хонды" - 200 л.с. По словам мотоциклиста с 10-летним стажем, побывавшем на месте аварии, с такой резиной и на такой скорости одна дорога - на тот свет.

Фото: пресс-служба регионального УМВД



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