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Новости

06.04.2017 18:49

У ивановского аэропорта насмерть разбился мотогонщик

На огромной скорости мотоциклист врезался в бордюр и пролетел вместе с байком около 50 метров - ФОТО 18+


Трагедия произошла сегодня около половины 6 вечера на подъезде к аэропорту Иваново-Южный у поворота на деревню Игнатово. Мужчина 30-35 лет на спортивном мотоцикле «Хонда» не справился с управлением и вылетел в правый кювет по ходу движения.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, от полученных травм мотоциклист скончался. На месте ДТП работают сотрудники полиции. По предварительным данным, скорость мотоцикла в момент аварии составляла 180-200 км в час.

Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал IvanovoNews об обстоятельствах и причинах смертельной аварии. Мотоциклист на большой скорости преодолевал довольно плавный поворот. Однако не сумел в него вписаться, врезался в бордюр и пролетел вместе с мотоциклом около 50 метров. Как выяснилось, на колесах мотоцикла была практически "лысая" резина. Из защитных средств на мотоциклисте был только шлем. Мощность "Хонды" - 200 л.с. По словам мотоциклиста с 10-летним стажем, побывавшем на месте аварии, с такой резиной и на такой скорости одна дорога - на тот свет.

Фото: пресс-служба регионального УМВД



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Комментарии (26)

	


	

	

		
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  • 
								
									Bender Bending Rodriguez								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 19:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Открыл сезон хрустов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 20:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В стране реально кризис - даже у обладателей 200-сильной Хонды нет денег на резину...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Krovelchik								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 19:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Жаль парня, читай внимательно Кучерявный 200 л.с.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 19:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фото машины ДПС подходит под 18+								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									anastasia-gc								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 19:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							верней (читать)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									монах								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 20:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сезон открыт								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									asvladas								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 20:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							первая ласточка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Simple Comer								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 20:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ленинград, ЗОЖ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ZUMER								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 21:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Самоликвидатор,,,								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Aleks137								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 21:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							1.собалезнование родным и близким.2. Дороги нечищены один песок. Сам владею 2х колесным. По мощьности в20 раз ниже крейсерская скорость 80км/час. Даже на скорости 30км попадает песок начинает кидать .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 22:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Комментаторы.
    
В некоторых из вас хоть что-то человеческое осталось? О чём вы? Ведь человек погиб.
    
Соболезнования родным и близким покойного.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex_UUU Alex_UUU								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 22:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Добавлю, на момент написания статьи труп  не был опознан. ПРи нем не были никаких документов. Ни личности, ни на мотоцикл. Не знаю, как на настоящий момент.
    
Поворот довольно плавный, отчетливо виден след как уходит на пыльную часть дороги, далее перескакивает через бордюр, несколько метров в полет, удар об землю (яма глубиной около 20 см) и перевороты через голову. Еще удал о другой бордюр... Смерть, имхо, наступила мгновенно.
    
Из защиты - только шлем.
    
Сезон, по сути, открылся вчера...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мотоцыкал								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 23:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кусток, ты ли это? Теперь и сообщения редишь? Зарабатываешь на штраф за взятку?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • вчера, 07:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Блин, оставьте байкеров в покое , Это вас не касается. Мы сами выбираем себе такую жизнь и смерть. Вам этого не понять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • вчера, 08:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отчего же не понять? 
    
Разрешённая скорость в населённом пункте - 60 км/ч.
    
Охота убиться на скорости 160 км/ч - пожалуйста, только не в городе, где от ваших суицидальных попыток могут пострадать другие люди.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 08:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							конкретно этот и не в городе это делал 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • вчера, 13:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							в населенном пункте, что не снимает ограничения по скоростному режиму								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 13:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да я же не смотрю, просто сказал, что он хоть не в городе это делал, а на относительном пустыре где редко встретишь пешехода								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 13:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не спорю* 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 08:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если бы только себе смерть выбирали... Но вы же ни хрена не понимаете.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Bender Bending Rodriguez								
							
    • 
							
  • вчера, 10:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так вы же, суки, не одни дохните. А еще бывает забираете с собой ни в чём не повинных пешеходов. А это все из-за чего? Из-за несоблюдения скоростного режима.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Екатерина Половникова								
							
    • 
							
  • вчера, 16:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нас не касается ,но касается ваших родителей и детей. Неужели смерть, это осознанный выбор?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Jerry								
							
    • 
							
  • вчера, 12:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Помер "максим" и хрен бы с ним. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Алексей Белихов								
							
    • 
							
  • вчера, 12:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За какую команду выступал "мотогонщик"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									прохожий37/2014								
							
    • 
							
  • вчера, 17:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							1. Соболезнования родным и близким погибшего.
    
2. Другим гонщикам всегда следует помнить: быстро поедешь - медленно понесут.
    
3. Всю редакцию, страдающую хроническим косноязычием, хорошо бы в принудительном порядке отправить на курсы ликбеза. Ну и фраза: "По словам мотоциклиста с 10-летним стажем, побывавшем на месте аварии...". Это мотоциклист или стаж (да и то в неправильном падеже) побывал на месте аварии?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Олег Аракелов								
							
    • 
							
  • вчера, 21:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Соболезную родным и 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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