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Новости

06.04.2017 18:18

Ирина Эрмиш: Официально безработных в Ивановской области 5,7 тысяч человек

По данным зампреда регионального правительства Ирины Эрмиш, с начала года количество предложений работодателей по трудоустройству граждан в регионе увеличилось на 11,8 процентов и превысило 7,2 тысяч вакансий. Наибольшим спросом со стороны организаций региона традиционно пользуются профессии текстильной и легкой промышленности, строительной отрасли, медицины, образования, пищевой индустрии, сферы торговли и услуг.

Ирина Эрмиш отметила также, что официальная безработица уменьшилась с начала года на 3,2 процента и составляет в настоящее время 5,7 тысяч человек или 1,09% от численности рабочей силы.

Населению области оказано 59,4 тысяч государственных услуг в сфере труда и занятости, более 2,6 тысяч граждан трудоустроены.

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, проводимых Ивановостатом, уровень общей безработицы в среднем за период с декабря прошлого года по февраль текущего года составил 5,5% от экономически активного населения и соответствует среднероссийскому значению. В рейтинге регионов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, Ивановская область по данному показателю занимает лучшую позицию по сравнению с Ярославской (7,5%) и Орловской (7,0%) областями.

Продолжается работа по максимальному вовлечению работников в официальную занятость. За три месяца текущего года трудовые договоры заключены с 4,2 тысячами граждан.



ключевые слова: занятость трудоустройство безработица
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Комментарии (12)

	


	

	

		
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  • 
								
									Андрюшка Звездунов								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 18:42
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										+1
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							А может ли уважаемая Ирина Эрмиш ответить, откуда в нашей области огромная толпа таджиков и есть ли по данному вопросу хоть какая то координация действий с ФМС?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Петров								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 23:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							спросить бы у эримш  ..а на что эти   официальные  безработные живут ?
    
на пособие  в 750 рэ  ?  
    
дать бы  чиновникам  которые  подсчитывают  эту  левую статистику по 750 рэ 
    
пусть месяцок поживвут								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Шарапов								
							
    • 
							
  • вчера, 14:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							ну а я бы посоветовал всё таки работать а не на пособие надеяться... если бы пособие сделали в размере минималки у нас бы вся страна перестала работать, а начала бы ныть что на 8 тыщ пособий прожить невозможно ))) Пургу не гоните)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • вчера, 07:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А не официально? Не желающих унижаться гораздо больше...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • вчера, 09:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Безработица была, есть и будет при капиталистической организации труда. Это неизбежный процесс. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • вчера, 09:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Феодализм-вот наш строй. А ещё пару сроков и будет натуральное хозяйство. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									veras								
							
    • 
							
  • вчера, 09:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Читаешь ваши сопли аж смешно у одного по ходу таджики работу отняли другой в капитализме завис че за бред  , хочешь спросить у эрмишь так попади на прием и спроси . В жизни каждый человек имеет шанс  стать успешным и богатым это не кто не запрещает  просто кто-то двигается что то делает а кто то ждет что на него с небес что то свалиться  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • вчера, 09:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, да вот дети всяких Песковых , Чаек - какие молодцы, всего сами добились.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • вчера, 10:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сперва подумал, что ты жертва неудачного аборта...)))))) ан нет... гебельсовской пропаганды ЕР!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Suhov								
							
    • 
							
  • вчера, 11:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Разумеется! А средняя зарплата - 25 тыс. (и это не считая тех, что в конвертах, так понимаю) "Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее."(с) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • вчера, 12:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Представьте себе: безработица у нас чуть больше процента, трудоустроили 2,6 тыс граждан... Ага, ага, трудоустроили, там такие вакансии предлагают, что даже не смешно становится. 3 предложения и свободен, на выход, так как сам отказался от работы. Легче самому найти, чем на биржу обращаться, а эти звонят, узнали, что устроился и себе звездочку рисуют, и место для медальки готовят. Правда, по объявлениям кидалова полно, но ничего, как-нибудь с Божьей помощью без этой биржи...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Шарапов								
							
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  • вчера, 14:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							неправда твоя, мне сосед тут хвастался как он умно избежал трудоустройства  - уже 2 раза подряд, а это пособие верняк... а комплектовщиком или экспедитором за 10 тысяч ему лень - там же к 8 на работу каждый день. А так - да, на бирже нет вакансий помощников Миллера или заместителей Сечина )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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