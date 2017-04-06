Ирина Эрмиш: Официально безработных в Ивановской области 5,7 тысяч человек

По данным зампреда регионального правительства Ирины Эрмиш, с начала года количество предложений работодателей по трудоустройству граждан в регионе увеличилось на 11,8 процентов и превысило 7,2 тысяч вакансий. Наибольшим спросом со стороны организаций региона традиционно пользуются профессии текстильной и легкой промышленности, строительной отрасли, медицины, образования, пищевой индустрии, сферы торговли и услуг.

Ирина Эрмиш отметила также, что официальная безработица уменьшилась с начала года на 3,2 процента и составляет в настоящее время 5,7 тысяч человек или 1,09% от численности рабочей силы.

Населению области оказано 59,4 тысяч государственных услуг в сфере труда и занятости, более 2,6 тысяч граждан трудоустроены.

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, проводимых Ивановостатом, уровень общей безработицы в среднем за период с декабря прошлого года по февраль текущего года составил 5,5% от экономически активного населения и соответствует среднероссийскому значению. В рейтинге регионов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, Ивановская область по данному показателю занимает лучшую позицию по сравнению с Ярославской (7,5%) и Орловской (7,0%) областями.

Продолжается работа по максимальному вовлечению работников в официальную занятость. За три месяца текущего года трудовые договоры заключены с 4,2 тысячами граждан.

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