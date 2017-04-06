На реконструкцию подъезда к деревне Ковшово Палехского района выделят около 7 млн рублей

Ремонтные работы планируют завершить уже в этом году





Протяженность подъезда к деревне Ковшово Палехского до сети автомобильных дорог общего пользования составляет менее километра. На реконструкцию данного дорожного отрезка уже имеется проектно-сметная документация. Стоимость реконструкции объекта составляет 6,8 млн рублей. Средства будут выделены из регионального дорожного фонда уже в текущем году.

«Протяженность небольшая, но участок дороги для района стратегически важный. Необходимо выходить на аукцион и определять подрядчика. Объект должен быть сдан в этом дорожно-строительном сезоне», – дал поручение первый зампред правительства Ивановской области Сергей Зобнин.

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