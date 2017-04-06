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Новости

06.04.2017 18:02

Полиция оцепила урну на парковке ивановского ТРЦ «Тополь»


Около получаса назад полиция закрыла парковку торгово-развлекательного центра «Тополь» на улице Лежневской в Иванове. Сам ТРЦ продолжает работать. Однако полицейские оцепили одну из урн на парковке и, видимо, ожидают прибытия взрывотехников.



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 06.04.2017 18:06
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										+1
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							Всенародная истерия продолжается...
    
Хотя "Тополь" можно "минировать" хоть каждый день, просто для профилактики.
    
 - Там ямы на парковке заасфальтировали? Или у у главного "дорожного" короля для своего ТЦ качественного асфальта не нашлось? - Видимо и дороги так же делает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 18:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Такая мысль приходит: а стоит ли участвовать в субботние? не опасно ли? у нас  за домом столько пакетов набросано, как их теперь поднимать? Вдруг взорвется и пальцы оторвет? Может, полицию вызывать на пакеты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									газовщик								
							
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  • 06.04.2017 18:30
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Все пытаются изобразить видимость работы. Мышиная возня. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 06.04.2017 21:42
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Онанизм!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Mamon								
							
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  • вчера, 00:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Полиция оцепила урну )))))))))))))))))))))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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