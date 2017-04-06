Полиция оцепила урну на парковке ивановского ТРЦ «Тополь»





Около получаса назад полиция закрыла парковку торгово-развлекательного центра «Тополь» на улице Лежневской в Иванове. Сам ТРЦ продолжает работать. Однако полицейские оцепили одну из урн на парковке и, видимо, ожидают прибытия взрывотехников.

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