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06.04.2017 18:02
Полиция оцепила урну на парковке ивановского ТРЦ «Тополь»
Около получаса назад полиция закрыла парковку торгово-развлекательного центра «Тополь» на улице Лежневской в Иванове. Сам ТРЦ продолжает работать. Однако полицейские оцепили одну из урн на парковке и, видимо, ожидают прибытия взрывотехников.
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Комментарии (5)
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Хотя "Тополь" можно "минировать" хоть каждый день, просто для профилактики.
- Там ямы на парковке заасфальтировали? Или у у главного "дорожного" короля для своего ТЦ качественного асфальта не нашлось? - Видимо и дороги так же делает.