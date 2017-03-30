Завершена проверка по факту смерти 62-летнего мужчины в Ильинской ЦРБ

Комментарий департамента здравоохранения





По факту смерти 62-летнего мужчины в Ильинской ЦРБ завершена проверка департамента здравоохранения. Профильное ведомство выявило нарушения в порядке оказания медпомощи.

Эта история вызвала широкий резонанс на федеральном уровне. 28 марта житель села Кулачёво Ильинского района почувствовал резкое недомогание. С острой сердечной недостаточностью был доставлен в Ильинскую ЦРБ, где скончался через 10 минут. Родственники и соседи умершего рассказали, что сначала не могли дозвониться до скорой. Потом узнали, что единственная дежурная бригада уехала в Тейково. В итоге везли Романа Салтыкова в состоянии агонии в районную больницу они самостоятельно. На третий этаж в терапевтическое отделение умирающего мужчину несли на руках по лестнице, так как лифт там не работает. Уже на месте выяснилось, что реанимационного оборудования в лечебнице нет.

По словам близких покойного, дежурный медперсонал сделал все возможное, чтобы спасти Романа Салтыкова. Но в условиях жесткой недооснащенности больницы просто не смогли.

В департаменте здравоохранения сообщили, что пациент поступил в больницу уже в крайне тяжелом состоянии. Смерть наступила на фоне повторного инфаркта. Спасти мужчину даже в любой другой клинике области уже не смогли бы.

«Действительно выявлены нарушения в порядках оказания медицинской помощи дежурным врачом. Будут проведены меры административного характера. Кроме всего прочего, проведен системный анализ работы Ильинской ЦРБ, который позволил принять организационные меры для недопущения подобных фактов в будущем», - прокомментировал первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Сергей Аминодов.

Лечебная тактика дежурного врача при этом, подчеркивают, была правильной. Но не соблюден общий алгоритм действий в подобных ситуациях. Пока дежурному врачу объявлен выговор. Но это лишь первоначальная мера. Дальше может последовать увольнение.

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