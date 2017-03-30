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Новости

06.04.2017 17:23

Завершена проверка по факту смерти 62-летнего мужчины в Ильинской ЦРБ

Комментарий департамента здравоохранения


По факту смерти 62-летнего мужчины в Ильинской ЦРБ завершена проверка департамента здравоохранения. Профильное ведомство выявило нарушения в порядке оказания медпомощи.

Эта история вызвала широкий резонанс на федеральном уровне. 28 марта житель села Кулачёво Ильинского района почувствовал резкое недомогание. С острой сердечной недостаточностью был доставлен в Ильинскую ЦРБ, где скончался через 10 минут. Родственники и соседи умершего рассказали, что сначала не могли дозвониться до скорой. Потом узнали, что единственная дежурная бригада уехала в Тейково. В итоге везли Романа Салтыкова в состоянии агонии в районную больницу они самостоятельно. На третий этаж в терапевтическое отделение умирающего мужчину несли на руках по лестнице, так как лифт там не работает. Уже на месте выяснилось, что реанимационного оборудования в лечебнице нет.

По словам близких покойного, дежурный медперсонал сделал все возможное, чтобы спасти Романа Салтыкова. Но в условиях жесткой недооснащенности больницы просто не смогли.

В департаменте здравоохранения сообщили, что пациент поступил в больницу уже в крайне тяжелом состоянии. Смерть наступила на фоне повторного инфаркта. Спасти мужчину даже в любой другой клинике области уже не смогли бы.

«Действительно выявлены нарушения в порядках оказания медицинской помощи дежурным врачом. Будут проведены меры административного характера. Кроме всего прочего, проведен системный анализ работы Ильинской ЦРБ, который позволил принять организационные меры для недопущения подобных фактов в будущем», - прокомментировал первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Сергей Аминодов.

Лечебная тактика дежурного врача при этом, подчеркивают, была правильной. Но не соблюден общий алгоритм действий в подобных ситуациях. Пока дежурному врачу объявлен выговор. Но это лишь первоначальная мера. Дальше может последовать увольнение.



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Комментарии (8)

	


	

	

		
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  • 06.04.2017 17:41
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							Все верно, все правильно: Аминодов и Романчук тут ни при чем, уволят простого врача! И станет в Ильинском еще на одного специалиста меньше... И вот уж тогда точно всех вылечат...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 06.04.2017 21:07
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										+1
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							Эх, не дождался горемычный пятого путинского срока на посту президента - тогда бы наверняка купили в больничку какое-нибудь оборудование, кроме градусника...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									WeW								
							
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  • 06.04.2017 18:06
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										+1
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							Кто бы сомневался. Мы живём, мешая власти и надо же подлюки умираем, вопреки всем модернизациям. Ещё одна жертва бездарной политики руководителей гос-ва. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 06.04.2017 18:09
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							Как всегда очередная отписка, а человека нет. Руководство департамента тоже не причем, во всем виноват врач. Абсурд. Руководство должно нести ответственность в первую очередь - главный врач учреждения, руководство Департамента, а только потом дежурный врач. Меры они примут, а что же до данного случая не принимали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 06.04.2017 18:09
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							а что тут сказать?  - налоговую декларацию Амидонова в студию!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • 06.04.2017 22:05
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							Врача казнить, прямо на площади! Он виноват! Во всём!
    
Больница недооснащена? А за счёт чего её дооснащать? Денег нет, все в Миловке и тому подобное. С**и...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Мотоцыкал								
							
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  • 06.04.2017 23:17
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							Упырки страховщики уже давно лечат людей. В меде готовят попок - исполнителей инструкций. Чтобы вылечить человека нужно быть дебилом, умеющим читать инструкции. 
    
Переименуйте врачей в страховых исполнителей, а больницы в страховой сервис. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктор Трубников								
							
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  • вчера, 10:00
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    • 
										+1
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							Будет ещё хуже.Воровать будут всё больше и больше.Когда нибудь закончится это правление.Кроме воровства и коррупции в россии ни хрена нет.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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