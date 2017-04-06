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Новости

06.04.2017 17:16

Эксперты по экологии предлагают увеличить штрафы


Более 1800 нарушений закона в сфере охраны окружающей среды выявили в области в прошлом году. Работу надзорных органов осложняют нестыковки в законодательной базе. Сегодня в региональном правительстве эксперты обсуждали, как бороться с нарушениями прав человека на благоприятную окружающую среду.

Представители департамента природных ресурсов, Росприроднадзора, прокуратуры. Жалобы на загрязнение окружающей среды, как правило, поступают коллективно и во все контролирующие инстанции. Штрафы за нарушения в сфере экологии в прошлом году приближались к 4 миллионам рублей. Одни из самых больших - у Ивановской полимерной компании в местечке Балино. Сейчас департамент природных ресурсов пытается через суд приостановить деятельность предприятия.

В Фурмановском районе продолжается загрязнение реки Шача. Отходы туда сливает в том числе ООО «Миртекс». Суды с компанией заканчиваются отсрочками на строительство очистных сооружений. По мнению экспертов, ужесточение законодательства - единственный способ изменить ситуацию с экологией. Среди предложений - увеличение штрафов.

По словам Уполномоченного по правам человека в Ивановской области Натальи Ковалевой, эти предложения будут обсуждаться и в областной думе, и в Госдуме. «В нашем законодательстве очень много пробелов, и даже иногда идет нестыковка контролирующих и надзирающих органов, разделения полномочий», - отметила омбудсмен.



ключевые слова: экология штрафы
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 06.04.2017 17:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 - Отходы туда сливает в том числе ООО «Миртекс»
    

    
Организация ликвидирована 16 марта 2017 г.
    

    
Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ
    

    
проверить не мешало бы, перед тем как кого то обвинять.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • вчера, 11:29
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    • 
										0
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							как работал ООО Миртекс в Фурманове, так и работает...))))))) что за шнягу ты нам здесь гонишь?!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • вчера, 11:31
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										0
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							и плевать он хотел на все наши Российские суды!!! В Фурманове есть свой Димон!!!))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									WeW								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 18:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Надо же у человека ещё и права есть в этом гос-ве? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fanat1								
							
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  • 06.04.2017 20:02
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							А кто там эксперты экологии? Во всем департаменте экологии 3 чел. с образованием, остальные госимуществом, госзакупками занимались...одни разговоры, и ловля рыбы в мутной воде.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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