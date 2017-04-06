Эксперты по экологии предлагают увеличить штрафы





Более 1800 нарушений закона в сфере охраны окружающей среды выявили в области в прошлом году. Работу надзорных органов осложняют нестыковки в законодательной базе. Сегодня в региональном правительстве эксперты обсуждали, как бороться с нарушениями прав человека на благоприятную окружающую среду.

Представители департамента природных ресурсов, Росприроднадзора, прокуратуры. Жалобы на загрязнение окружающей среды, как правило, поступают коллективно и во все контролирующие инстанции. Штрафы за нарушения в сфере экологии в прошлом году приближались к 4 миллионам рублей. Одни из самых больших - у Ивановской полимерной компании в местечке Балино. Сейчас департамент природных ресурсов пытается через суд приостановить деятельность предприятия.

В Фурмановском районе продолжается загрязнение реки Шача. Отходы туда сливает в том числе ООО «Миртекс». Суды с компанией заканчиваются отсрочками на строительство очистных сооружений. По мнению экспертов, ужесточение законодательства - единственный способ изменить ситуацию с экологией. Среди предложений - увеличение штрафов.

По словам Уполномоченного по правам человека в Ивановской области Натальи Ковалевой, эти предложения будут обсуждаться и в областной думе, и в Госдуме. «В нашем законодательстве очень много пробелов, и даже иногда идет нестыковка контролирующих и надзирающих органов, разделения полномочий», - отметила омбудсмен.

поделиться ссылкой:

