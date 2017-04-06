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Эксперты по экологии предлагают увеличить штрафы
Более 1800 нарушений закона в сфере охраны окружающей среды выявили в области в прошлом году. Работу надзорных органов осложняют нестыковки в законодательной базе. Сегодня в региональном правительстве эксперты обсуждали, как бороться с нарушениями прав человека на благоприятную окружающую среду.
Представители департамента природных ресурсов, Росприроднадзора, прокуратуры. Жалобы на загрязнение окружающей среды, как правило, поступают коллективно и во все контролирующие инстанции. Штрафы за нарушения в сфере экологии в прошлом году приближались к 4 миллионам рублей. Одни из самых больших - у Ивановской полимерной компании в местечке Балино. Сейчас департамент природных ресурсов пытается через суд приостановить деятельность предприятия.
В Фурмановском районе продолжается загрязнение реки Шача. Отходы туда сливает в том числе ООО «Миртекс». Суды с компанией заканчиваются отсрочками на строительство очистных сооружений. По мнению экспертов, ужесточение законодательства - единственный способ изменить ситуацию с экологией. Среди предложений - увеличение штрафов.
По словам Уполномоченного по правам человека в Ивановской области Натальи Ковалевой, эти предложения будут обсуждаться и в областной думе, и в Госдуме. «В нашем законодательстве очень много пробелов, и даже иногда идет нестыковка контролирующих и надзирающих органов, разделения полномочий», - отметила омбудсмен.
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Организация ликвидирована 16 марта 2017 г.
Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ
проверить не мешало бы, перед тем как кого то обвинять.