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Новости

06.04.2017 17:02

Глава города Владимир Шарыпов: "За троллейбус будем бороться"

В мэрии Иванова прокомментировали новую схему городских маршрутов транспорта

Как мы уже сообщали, сегодня, 6 апреля были представлены результаты научно-исследовательской работы по оптимизации маршрутной сети города Иванова.
Специалистами института автомобильного транспорта предложена новая маршрутная сеть,  (читать подробнее ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.)
Внедрять схему предлагается до 2020 года.

Как пояснил Глава города Иванова Владимир Шарыпов, результаты исследования будут вынесены на общественное обсуждение. Он пояснил, что корректировать схему будут до сентября.
«За троллейбус будем бороться», - подчеркнул мэр областного центра.
Кроме того по мнению Шарыпова необходимо совместно с правительством области  продолжить работу по объединению двух транспортных систем - городской и межмуниципальной.

Председатель комитета по транспорту и связи городской администрации Сергей Максимов заявил, что предлагаемая НИИАТ схема оптимизации маршрутной сети носит рекомендательный характер, однако будет положена в основу стратегии городских властей в вопросах организации деятельности городского общественного транспорта. 

Разработан план-график перехода на новую маршрутную сеть, который предполагает два этапа. 
На первом этапе (2017-2018 годы) предусматривается реформирование троллейбусной сети, а также автобусных маршрутов по мере окончания срока действующих контрактов, создание единого диспетчерского центра и переход на безналичную систему оплаты проезда.
На втором этапе (2019-2020 годы) запланировано реформирование автобусной сети с заменой подвижного состава с автобусов малой вместимости на среднюю и большую.

Свои предложения по изменению схемы граждане могут направлять в городской комитет по транспорту и связи.  



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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 06.04.2017 17:22
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										+1
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							Нда, "Будем бороться с этим прааативным населением!". :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 06.04.2017 17:36
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										+1
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							Максимов не выдержал первый - запищал о необязательности всего этого действа! Совпадение? Не думаю... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • 06.04.2017 18:08
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										+1
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							Прочитал фразу Шарыпова «За троллейбус будем бороться» и опять всмпомнил фильм "Свадьба в Малиновке": - "Я же атаман идейный. ... Значит будут грабить".
    
А ещё вспомнил, как Ельцин в 1998 году в пятницу сказад, что девальвации рубля не будет, а в понедельник рубль рухнул.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Андрюшка Звездунов								
							
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  • 06.04.2017 18:08
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										-1
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							Ну хоть лозунги правильные... Уже прогресс!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • 06.04.2017 18:51
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    • 
										+1
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							"За троллейбус будем бороться"... С КЕМ???!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 06.04.2017 20:55
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    • 
										+1
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							Ну дык, с собственной совестью, при её наличии.
    
Деньги-то за земельный участок под ТТУ поди уже все потратили...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 20:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Владимир Николаевич. Я понимаю лозунги это все хорошо. Вы месяц назад сказали что из под троллейбусов выведут часть маршруток. Это Вы сказали, сами. И в итоге ,что?правильно. Все остаётся как есть, только добавляется еще куча дублёров-маршрутов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 20:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Один нормальный управленец на ИПТ ( не "свой") и можно многое решить. Но это лишь фантазия. Все останется как было. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tiger Claw								
							
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  • 06.04.2017 22:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Этот план хорош лишь в лозунгах, при ближайшем рассмотрении из того, что опубликовало ивановоньюс видно что писали его люди слабо разбирающиеся в маршрутной сети Иваново. Отсюда и странное продление не в ту сторону 1 троллейбуса, хотя нужен он на меланжевом и аналогично странное продление 8 маршрута по ул. Новой, хотя там дорога в принципе не предназначена для автобусов и расширить ее возможности нет, да и продление маршрута сомнительно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
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  • вчера, 14:18
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    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							огласите, сколько бюджетных денег потратили на обследование маршрутной сети? А теперь вдруг выясняется, что нам, как бы, на.рать на вывода специалистов, чиновничьим языком это значит, что они  носят рекомендательный характер. Так не лучше было бы тогда эти деньги сразу направить на поддержку троллейбуса, если все равно особо в расчет рекомендации брать не собираетесь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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