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06.04.2017 17:02
Глава города Владимир Шарыпов: "За троллейбус будем бороться"
В мэрии Иванова прокомментировали новую схему городских маршрутов транспорта
Как мы уже сообщали, сегодня, 6 апреля были представлены результаты научно-исследовательской работы по оптимизации маршрутной сети города Иванова.
Специалистами института автомобильного транспорта предложена новая маршрутная сеть, (читать подробнее ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.)
Внедрять схему предлагается до 2020 года.
Как пояснил Глава города Иванова Владимир Шарыпов, результаты исследования будут вынесены на общественное обсуждение. Он пояснил, что корректировать схему будут до сентября.
«За троллейбус будем бороться», - подчеркнул мэр областного центра.
Кроме того по мнению Шарыпова необходимо совместно с правительством области продолжить работу по объединению двух транспортных систем - городской и межмуниципальной.
Председатель комитета по транспорту и связи городской администрации Сергей Максимов заявил, что предлагаемая НИИАТ схема оптимизации маршрутной сети носит рекомендательный характер, однако будет положена в основу стратегии городских властей в вопросах организации деятельности городского общественного транспорта.
Разработан план-график перехода на новую маршрутную сеть, который предполагает два этапа.
На первом этапе (2017-2018 годы) предусматривается реформирование троллейбусной сети, а также автобусных маршрутов по мере окончания срока действующих контрактов, создание единого диспетчерского центра и переход на безналичную систему оплаты проезда.
На втором этапе (2019-2020 годы) запланировано реформирование автобусной сети с заменой подвижного состава с автобусов малой вместимости на среднюю и большую.
Свои предложения по изменению схемы граждане могут направлять в городской комитет по транспорту и связи.
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Деньги-то за земельный участок под ТТУ поди уже все потратили...