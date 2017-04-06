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Новости

06.04.2017 17:00

Полиция исследовала помещения в ивановском доме, из которого эвакуировали 50 человек

ФОТО


Как мы сообщали ранее, сегодня были эвакуирован 50 человек из дома №50 на улице Калинина областного центра. В этом здании находится Центр социального обслуживания населения.

Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал IvanovoNews, что в полицию поступил анонимный звонок. Звонивший мужчина сообщил, что в Центре соцобслуживания находится подозрительный предмет. В связи с этим было принято решение об эвакуации, которая была проведена силами полиции.

В настоящее время помещения Центра обследованы. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Учреждение возобновило работу в штатном режиме.

По нашей информации, в полицию звонил так называемый «телефонный террорист». Он сообщил, что в отделениях Центра соцобслуживания, расположенных по этому адресу готовятся взрывы.

Напомним, вчера днем из-за подозрительного предмета эвакуировали кинешемскую школу №19. После исследования было установлено, что найденные у огнетушителя в школьной столовой жестяные банки никакой угрозы не представляют.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 06.04.2017 17:53
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Мозг включили?
    
Кому Вы нужны в этом Ереванове?
    
Тут джамшутских абизян по городу, больше чем блох у дворового пса,
    
будут ли они себе жизнь портить?
    
Про Спб уже всё сказали, был легко внушаемый молодой человек,
    
ему внушили - он и пошел с  огнетушителем и сумкой, сам не ведая что делает.
    
 - А вот кто кукловоды - это вопрос очень интересный! - СБУ-украины? Ага, щаз! ФСБ как всегда, из 146% - 99% указывает на них!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • вчера, 00:17
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							сейчас начнутся эвакуации с поводом и без повода... кому то нужны страшилки про террористов, что бы народ помнил , кто их от террористов защищает...))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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