Похожие новости
-
06.04.2017 16:33В Иванове из-за подозрения на взрывное устройство эвакуируют пятиэтажку
-
(3)
- 5095
- 7
-
Новости
Полиция исследовала помещения в ивановском доме, из которого эвакуировали 50 человек
Как мы сообщали ранее, сегодня были эвакуирован 50 человек из дома №50 на улице Калинина областного центра. В этом здании находится Центр социального обслуживания населения.
Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал IvanovoNews, что в полицию поступил анонимный звонок. Звонивший мужчина сообщил, что в Центре соцобслуживания находится подозрительный предмет. В связи с этим было принято решение об эвакуации, которая была проведена силами полиции.
В настоящее время помещения Центра обследованы. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Учреждение возобновило работу в штатном режиме.
По нашей информации, в полицию звонил так называемый «телефонный террорист». Он сообщил, что в отделениях Центра соцобслуживания, расположенных по этому адресу готовятся взрывы.
Напомним, вчера днем из-за подозрительного предмета эвакуировали кинешемскую школу №19. После исследования было установлено, что найденные у огнетушителя в школьной столовой жестяные банки никакой угрозы не представляют.
- оцените новость:
-
(1)
- 2763
- 2
Кому Вы нужны в этом Ереванове?
Тут джамшутских абизян по городу, больше чем блох у дворового пса,
будут ли они себе жизнь портить?
Про Спб уже всё сказали, был легко внушаемый молодой человек,
ему внушили - он и пошел с огнетушителем и сумкой, сам не ведая что делает.
- А вот кто кукловоды - это вопрос очень интересный! - СБУ-украины? Ага, щаз! ФСБ как всегда, из 146% - 99% указывает на них!