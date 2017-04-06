Полиция исследовала помещения в ивановском доме, из которого эвакуировали 50 человек

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Как мы сообщали ранее, сегодня были эвакуирован 50 человек из дома №50 на улице Калинина областного центра. В этом здании находится Центр социального обслуживания населения.

Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал IvanovoNews, что в полицию поступил анонимный звонок. Звонивший мужчина сообщил, что в Центре соцобслуживания находится подозрительный предмет. В связи с этим было принято решение об эвакуации, которая была проведена силами полиции.

В настоящее время помещения Центра обследованы. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Учреждение возобновило работу в штатном режиме.

По нашей информации, в полицию звонил так называемый «телефонный террорист». Он сообщил, что в отделениях Центра соцобслуживания, расположенных по этому адресу готовятся взрывы.



Напомним, вчера днем из-за подозрительного предмета эвакуировали кинешемскую школу №19. После исследования было установлено, что найденные у огнетушителя в школьной столовой жестяные банки никакой угрозы не представляют.

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