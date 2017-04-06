Воспитанница ивановского Центра лыжного спорта завоевала бронзу на Первенстве России

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В городе Апатиты Мурманской области проходит Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам. Честь Ивановской области на этих соревнованиях отстаивает мастер спорта России, член сборной команды страны, воспитанница ивановского Центра лыжного спорта и кинешемской спортшколы «Звездный» Наталья Смирнова.

Сегодня в рамках Первенства России по лыжным гонкам прошла гонка на дистанции 30 километров свободным стилем среди юниорок. Гонка началась масс-стартом. Участники соревнований прошли три десятикилометровых круга, каждый из которых состоял из двух дистанций по 5 километров. По итогам соревнований Наталья Смирнова завоевала бронзовую медаль, подтвердив высокий уровень подготовленности и членство в составе сборной команды страны.

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