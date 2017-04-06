В Иванове из-за подозрения на взрывное устройство эвакуируют пятиэтажку

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В областном центре в эти минуты проходит эвакуация многоквартирного дома №50 на улице Калинина. Как стало известно IvanovoNews, эвакуация жильцов из пятиэтажки проводится в связи с подозрением на взрывное устройство. В самом доме или рядом с ним обнаружен подозрительный предмет, пока неизвестно. К месту происшествия стянуты все экстренные службы. Информация уточняется.



Фото: IvanovoNews, ВКонтакте / Автопартнер



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