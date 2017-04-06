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Новости

06.04.2017 16:33

В Иванове из-за подозрения на взрывное устройство эвакуируют пятиэтажку

ФОТО


В областном центре в эти минуты проходит эвакуация многоквартирного дома №50 на улице Калинина. Как стало известно IvanovoNews, эвакуация жильцов из пятиэтажки проводится в связи с подозрением на взрывное устройство. В самом доме или рядом с ним обнаружен подозрительный предмет, пока неизвестно. К месту происшествия стянуты все экстренные службы. Информация уточняется.

Фото: IvanovoNews, ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: дом эвакуация подозрительный предмет
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Подлая Уточка								
							
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  • 06.04.2017 16:37
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										+1
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							сегодня в лифте какая-то свинья пакет с мусором оставила,надо было тоже вызвать,может хоть личность свиньи бы установили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 06.04.2017 17:15
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										-1
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							Навальный, ты что ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Подлая Уточка								
							
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  • 06.04.2017 17:34
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										+1
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							не,это Барак,он сейчас на пенсии,раньше только на детской площадке семечек нагрызёт да в подъездах пакостил,а теперь совсем крыша поехала,вон чего мочит 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Svobodanam								
							
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  • 06.04.2017 18:31
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										+1
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							Товарищи , выпускающие редакторы! Когда уже переоденете  в нормальную одежду ваших ведущих. Сил нет на них смотреть. Такое впечатление, что они вместе, перед съёмкой , заходят в секонд хэнд и берут, не покупают, а именно берут, самые неликвидные вещи. Ломоскову все мало, живот на коленях, а Гуринович, как бабка выглядит,что кофты, что брюки. Ребята , это тихий ужас. Не позорьте город. Ну, или хотя бы, поставьте им стол, спрячьте их тела и прикиды. 
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • вчера, 09:51
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    • 
										0
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							ПРАВЫ на 100%.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • вчера, 09:54
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										0
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							И Ломаскову рубашечку на размер побольше купите.А то при позе сидя того гляди пуговицы отлетят от натяга рубашки на "мощном" теле "Губернского наблюдателя"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bobrov37								
							
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  • 06.04.2017 19:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Устроили цирк по всей стране!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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