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Новости
06.04.2017 16:33
В Иванове из-за подозрения на взрывное устройство эвакуируют пятиэтажку
ФОТО
В областном центре в эти минуты проходит эвакуация многоквартирного дома №50 на улице Калинина. Как стало известно IvanovoNews, эвакуация жильцов из пятиэтажки проводится в связи с подозрением на взрывное устройство. В самом доме или рядом с ним обнаружен подозрительный предмет, пока неизвестно. К месту происшествия стянуты все экстренные службы. Информация уточняется.
Фото: IvanovoNews, ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: дом эвакуация подозрительный предмет
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Комментарии (7)
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