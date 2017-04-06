ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: цена фальшивой тысячи, история мирового успеха и декриминализация насилия

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Он немного отдохнул и опять стал лучшим из лучших. История мирового успеха из первых уст. В гостях у Ильи Лапшина легендарный Эдгар Колян.

- Продаются деньги. Сколько стоит фальшивая тысяча, и как попались покупатели поддельных купюр?

- Бьет – значит можно. Что означает формулировка «декриминализация насилия»? И можно ли теперь лупить родственников почем зря?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».

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