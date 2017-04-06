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Новости

06.04.2017 16:14

В Иванове группа подростков избила мужчину за сделанное им замечание

А затем оправилась бить стекла в подъезде дома


Криминальный инцидент произошел на улице 14-й Проезд. Ночью 41-летний мужчина стал свидетелем того, как четверо юношей и девушка портили лакокрасочное покрытие его личного автомобиля, припаркованного во дворе дома. После того, как автомобилист сделал замечание молодым людям, они избили его, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Сигнал о том, что во дворе дома избивают мужчину, поступил на пульт оперативного дежурного, а затем – экипажу сотруд6ников вневедомственной охраны. Вскоре по радиосвязи экипаж ОВО получил сообщение, что компания молодых людей, похожих по приметам на нападавших, ломают двери и бьют стекла в подъезде одного из домов все на той же улице 14-й Проезд. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали пятерых злоумышленников: девушку 19 лет и четырех парней 16и 17 лет.

Для дальнейшего разбирательства все задержанные были доставлены в отдел полиции. По факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области.



ключевые слова: подростки избиение хулиганство Росгвардия
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Комментарии (19)

	


	

	

		
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									Подлая Уточка								
							
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  • 06.04.2017 16:28
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										+1
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							нашлёпыши за материнский капитал подросли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Грозди рябины								
							
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  • 06.04.2017 16:31
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    • 
										+1
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							Сразу понятно, кто главарь))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									газовщик								
							
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  • 06.04.2017 16:44
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    • 
										+1
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							Присудить каждому лет по 5! Плюс материальный и моральный ущерб! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 06.04.2017 16:46
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										+1
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							Чем вмазались особи человекообразные, ежели не секрет? :) Или как обычно - эксперты теряются в догадках? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Подлая Уточка								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 17:01
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    • 
										+1
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							а чего тут гадать,поддади боярки и перед сосков выёживались.полудурки родители не дали воспитания,не научили ничему,вот такое и выросло!этот скот ещё потомство даст не хилое себе подобное,чем выше материнский капитал,тем больше мрази разродится								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Подлая Уточка								
							
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  • 06.04.2017 17:02
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    • 
										+1
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							топить их надо,пока весь мир не перезаражали своей ДНК								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 06.04.2017 17:15
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										+1
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							Эт вряд ли - с боярки не поскачешь, мотор стуканёт. :) Хотя, картина очень характерная - "пионервожатая" при толпе глумящих человекообразных. :) Зря мужик к ним без монтировки или биты вышел - с ними разговаривать бесполезно, они слов не понимают. :) На счёт генетики - эт вряд ли, это всё приобретённое, начиная от образа жизни мамаши при беременности. :) Факторов столько, что заранее фиг угадаешь. :) И маткапитал тож не причём - на пациента психушки его не потратишь в принципе, в обычной клинике ему делать нечего, а в психушке бесплатно, за казённый счёт. :) На обучение тож не потратишь - оно необучаемо в принципе. :) С улучшением жилищных условий тож весело - купишь квартиру, соседи обоих удавят, купишь дом, так тебя никто и не хватится, когда человекообразного переклинит и оно тебя того. :) Так что, замечательнейшее изобретение маткапитал. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									demon3085@bk.ru								
							
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  • 06.04.2017 22:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							все конечно так... НО ударь он кого либо битой или монтировкой все СТАТЬЯ!!! ОНИ Ж ДЕТИ ПО ЗАКОНУ, и хр..ен что докажешь... факт! Эти уе  бки этим и пользуются...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									demon3085@bk.ru								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 22:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							а еще например на девушке одежду бы порвали сами... так они бы еще и защитниками от насильника стали... а он бы потом доказывал, что он не индюк...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									demon3085@bk.ru								
							
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  • 06.04.2017 22:24
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    • 
										0
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							фильм хороший советский был... как что так они "братва- ублюдки"... а как в суд так они "детишки в костюмчиках" милые такие хорошие...родители у них такие приличные... 5ый том по психологии воспитания детей наверное прочитали... а главный учебник- ремень забыли...
    
а так в зависимости от тяжести нанесенных травм - условка всем!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 06.04.2017 22:23
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Ну тогда замечание "детишкам" надо было делать с балкона. :) А не строить Рэмбо из себя. :) Могу подтвердить, что придётся долго доказывать, что ты их психологически не калечил видом тяжёлого тупого предмета и что психзаболевание у них не от этого развилось внезапно, а было до этого. :) И выслушать, какой ты негодяй - оставил несчастных больных без медпомощи. :) Их же не шугать надо было, а санитарам сдавать, чтоб не поранились ненароком. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 17:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							В полиции, вообще-то, есть такой отдел - по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Что они там сидят и профилактируют? Результата не видно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 18:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"девушку 19 лет и четырех парней 16и 17 лет. "
    

    
- несовершеннолетние, это те кто в детский сад ходит, а это уже зрелые люди, которых можно и ### присадить на вполне реальный или условный срок с материальными вычетами.
    
 - хулиганка - по 40тр с носа, плюсом ФССу на лечение пострадавшего, и оплата ЛКП автомобиля, молодцы - нечего сказать, не пороли видимо в нужный период времени.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 19:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Птенцы Главстерха оперяются.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яяяяяя								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 19:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мотоцыкал								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 23:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лучше бы оттрхали хорошенько эту бабёнку и не барагозили. Групповой секс снимает спермотоксикоз молодёжи - как. Завещала Малышева и доктор Попов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									WeW								
							
    • 
							
  • вчера, 07:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, конечно, пусть трахают, избивают, убивают. Онижедети, какие к ним претензии. Вырастили поколение ублюдков( без родины и флага. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
    • 
							
  • вчера, 09:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дать "Онижедети" 5 лет, за порчу имущества и попытку убийства, приравнять к разбою группой лиц. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									raf								
							
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  • вчера, 09:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это дебилы с Меланжистких общаг. Там этого добра навалом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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