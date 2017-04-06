В Иванове группа подростков избила мужчину за сделанное им замечание

А затем оправилась бить стекла в подъезде дома





Криминальный инцидент произошел на улице 14-й Проезд. Ночью 41-летний мужчина стал свидетелем того, как четверо юношей и девушка портили лакокрасочное покрытие его личного автомобиля, припаркованного во дворе дома. После того, как автомобилист сделал замечание молодым людям, они избили его, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Сигнал о том, что во дворе дома избивают мужчину, поступил на пульт оперативного дежурного, а затем – экипажу сотруд6ников вневедомственной охраны. Вскоре по радиосвязи экипаж ОВО получил сообщение, что компания молодых людей, похожих по приметам на нападавших, ломают двери и бьют стекла в подъезде одного из домов все на той же улице 14-й Проезд. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали пятерых злоумышленников: девушку 19 лет и четырех парней 16и 17 лет.

Для дальнейшего разбирательства все задержанные были доставлены в отдел полиции. По факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области.

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