В Иванове пройдут публичные слушания по исполнению городского бюджета





14 апреля в областном центре состоятся публичные слушания по годовому отчёту об исполнении бюджета города Иваново за 2016 год. Начало слушаний – в 14.00. Место проведения - площадь Революции, дом 6, 2 этаж (актовый зал).

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Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 14 апреля с 13.30 до 14.00 перед входом в актовый зал.