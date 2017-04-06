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06.04.2017 15:48
В Иванове пройдут публичные слушания по исполнению городского бюджета
14 апреля в областном центре состоятся публичные слушания по годовому отчёту об исполнении бюджета города Иваново за 2016 год. Начало слушаний – в 14.00. Место проведения - площадь Революции, дом 6, 2 этаж (актовый зал).Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 14 апреля с 13.30 до 14.00 перед входом в актовый зал.
ключевые слова: город бюджет публичные слушания
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