Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

06.04.2017 15:32

На заседании регионального политсовета «ЕР» принят ряд кадровых решений


В Иванове состоялось заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

Главной темой повестки дня заседания стали кадровые решения. В связи с тем, что руководитель регионального исполнительного комитета Елена Матиенко обратилась с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий, секретарь ИРО «ЕР» Виктор Смирнов предложил на эту должность кандидатуру Дмитрия Платонова. По единогласному решению членов Президиума регионального политсовета, кандидатура Платонова будет представлена для согласования в Центральный исполнительный комитет Партии.

Кроме того, Президиум рекомендовал кандидатуры Елены Прокофьевой и Ольги Орловой на замещение кадровых вакансий глав Ингарского сельского поселения и Плесского городского поселения Приволжского района. На заседании была согласована кандидатура Александры Голиковой на должность руководителя общественной приемной Южского местного отделения партии «Единая Россия».



ключевые слова: "Единая Россия" политсовет кадры
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1409
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации