На заседании регионального политсовета «ЕР» принят ряд кадровых решений





В Иванове состоялось заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

Главной темой повестки дня заседания стали кадровые решения. В связи с тем, что руководитель регионального исполнительного комитета Елена Матиенко обратилась с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий, секретарь ИРО «ЕР» Виктор Смирнов предложил на эту должность кандидатуру Дмитрия Платонова. По единогласному решению членов Президиума регионального политсовета, кандидатура Платонова будет представлена для согласования в Центральный исполнительный комитет Партии.

Кроме того, Президиум рекомендовал кандидатуры Елены Прокофьевой и Ольги Орловой на замещение кадровых вакансий глав Ингарского сельского поселения и Плесского городского поселения Приволжского района. На заседании была согласована кандидатура Александры Голиковой на должность руководителя общественной приемной Южского местного отделения партии «Единая Россия».

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