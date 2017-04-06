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Новости

06.04.2017 15:26

Скандальный фотоколлаж с первым замом главы Вичуги

ФОТО Объявляем конкурс на самый лучший фотоколлаж с Домашниковым. Лучшие - опубликуем.

Как мы уже сообщали, первый заместитель главы администрации города Вичуги Дмитрий Домашников подал заявление в прокуратуру: коллаж, на котором пользователи соцсетей изобразили его курящим кальян он посчитал оскорблением.

По закону, оскорбление - это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме.
(Таковой, например, является нецензурная брань)

Можно спорить о чувстве юмора автора, но коллаж с курением кальяна явно не считается неприличной формой, не говоря уже о том, что сатирический коллаж не является унижением достоинства.
Практика коллажей давно и успешно используется федеральными СМИ, например, газетой "Аргументы и факты".

Каждый из посетителей нашего сайта может сам сделать вывод, чем является данное изображение (прилагаем):
- оскорблением чиновника
- распространением фото, не соответствующего действительности
- сатирическим коллажем.

Кроме того программа "Губернский наблюдатель" предлагает пользователям воспользоваться фото с Домашниковым, размещенным к данной новости - для изготовления других сатирических коллажей и направлением их в нашу редакцию по адресу news@barstv.ru.
Коллажи должны носить исключительно сатирический характер, не должны иметь унижающих честь и достоинство изображений и текстов, а также "неприличной формы".
Лучшие работы опубликуем на сайте и покажем в программе "Губернский наблюдатель".

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Комментарии (13)

	


	

	

		
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  • 
								
									deva								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ни какого оскорбления личности на фотоколлаже нет. Коллаж носит юмористический (сатирический) посыл. Чиновнику не надо раздувать из мухи слона.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									MACTEP								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А то что даму слева представляют наркоманкой тоже не является унижением чести и достоинства? Сатира надо полагать?)) Не смешно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 06.04.2017 15:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ай молодцы, Барсики!!! Респект! Ежели чиновнику заняться больше нечем, пусть идет в прокуратуру и пишет жалобу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 16:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну, подал заявление и подал. Пусть суд решит, кто тут прав. Я, может, тоже не считаю, что этой картинкой нанесено оскорбление, но это же не повод заниматься травлей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									внимательный								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 16:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что? Алексей Гареев , обкакался? батенька. Не в то говнецо ты заполз. Сразу срелочки переводить стал.  Прокуратура это тебе не 1 зам. Я бы посмотрел, если бы про тебя такое сделали, козлодоев.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Подлая Уточка								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 16:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а может это реальная фотка)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 16:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я бы тоже обиделся на такой фотоколлаж: некачественная обработка снимка, какие-то стремные фотошопные эффекты, перспектива, видно, что делалось левой пяткой, так сказать на отвали. Автор фотоколлажа явно работал не от души.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Андрюшка Звездунов								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 16:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С той работой, которую проводят власти Вичуги, с тем бардаком, который творится в городе, властям надо сидеть молча и стесняться собственного имени, а не жаловаться на коллажи!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									mister								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 17:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А пусть суд определяет и выносит вердикт не по справедливости, а по закону. Возня ни о чем. Один подал иск на другого и все. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 17:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А если ничего приличного в связи с этой фамилией на ум не идет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мотоцыкал								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 23:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А если будет коллаж с голой Викторией и пиской в попке?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									WeW								
							
    • 
							
  • вчера, 07:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У мотоцикла мозгов не бывает. А жаль))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									frosja								
							
    • 
							
  • вчера, 09:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Видимо Домашников страдает комплексом неполноценности... И полным отсутствием чувства юмора... 
    
Пускай, капризен успех
    
Он выбирает из тех,
    
Кто может первым посмеяться над собой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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