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06.04.2017 13:20Чиновник заявил в прокуратуру на администратора группы «Услышано Вичуга» из-за фотожабы
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Новости
06.04.2017 15:26
Скандальный фотоколлаж с первым замом главы Вичуги
ФОТО Объявляем конкурс на самый лучший фотоколлаж с Домашниковым. Лучшие - опубликуем.
Как мы уже сообщали, первый заместитель главы администрации города Вичуги Дмитрий Домашников подал заявление в прокуратуру: коллаж, на котором пользователи соцсетей изобразили его курящим кальян он посчитал оскорблением.
По закону, оскорбление - это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме.
(Таковой, например, является нецензурная брань)
Можно спорить о чувстве юмора автора, но коллаж с курением кальяна явно не считается неприличной формой, не говоря уже о том, что сатирический коллаж не является унижением достоинства.
Практика коллажей давно и успешно используется федеральными СМИ, например, газетой "Аргументы и факты".
Каждый из посетителей нашего сайта может сам сделать вывод, чем является данное изображение (прилагаем):
- оскорблением чиновника
- распространением фото, не соответствующего действительности
- сатирическим коллажем.
Кроме того программа "Губернский наблюдатель" предлагает пользователям воспользоваться фото с Домашниковым, размещенным к данной новости - для изготовления других сатирических коллажей и направлением их в нашу редакцию по адресу news@barstv.ru.
Коллажи должны носить исключительно сатирический характер, не должны иметь унижающих честь и достоинство изображений и текстов, а также "неприличной формы".
Лучшие работы опубликуем на сайте и покажем в программе "Губернский наблюдатель".
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Комментарии (13)
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Пускай, капризен успех
Он выбирает из тех,
Кто может первым посмеяться над собой.