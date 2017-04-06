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06.04.2017 15:16
Кохомчане отметят престольный праздник запуском в небо белых голубей
7 апреля в престольный праздник главного храма Кохмы, храма Благовещения Пресвятой Богородицы, состоится праздничное богослужение.
Затем по старой русской весенней традиции верующие выпустят в небо белых голубей. Этот обычай напоминает о евангельской истории. О том, как Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа. Благовещение означает «благая» или «добрая» весть.
Ожидается участие в празднике митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа.
ключевые слова: религия христианство РПЦ праздник храм Благовещение
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