Кохомчане отметят престольный праздник запуском в небо белых голубей





7 апреля в престольный праздник главного храма Кохмы, храма Благовещения Пресвятой Богородицы, состоится праздничное богослужение.

Затем по старой русской весенней традиции верующие выпустят в небо белых голубей. Этот обычай напоминает о евангельской истории. О том, как Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа. Благовещение означает «благая» или «добрая» весть.

Ожидается участие в празднике митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа.

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