В Иванове совершено нападение на почтальона

Задержали злоумышленника сотрудники Росгвардии





В областном центре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев.

Около 14.00, следуя по маршруту патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил информацию от оперативного дежурного, что у дома № 55 неизвестный напал на почтальона – 44-летнюю женщину. По словам потерпевший, прохожий очень настойчиво хотел с ней познакомиться, а когда получил отказ, ударил женщину головой о железную дверь подъезда. После чего с места происшествия скрылся.

Потерпевшая смогла подробно описать злоумышленника и сообщила его приметы прибывшей на место происшествия группе задержания сотрудников ОВО. «По горячим следам» подозреваемый был задержан. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской областим, им оказался житель областного центра 1971 года рождения. Его доставили в отдел полиции.

По факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.

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