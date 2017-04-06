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В Иванове совершено нападение на почтальона
Задержали злоумышленника сотрудники Росгвардии
В областном центре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев.
Около 14.00, следуя по маршруту патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил информацию от оперативного дежурного, что у дома № 55 неизвестный напал на почтальона – 44-летнюю женщину. По словам потерпевший, прохожий очень настойчиво хотел с ней познакомиться, а когда получил отказ, ударил женщину головой о железную дверь подъезда. После чего с места происшествия скрылся.
Потерпевшая смогла подробно описать злоумышленника и сообщила его приметы прибывшей на место происшествия группе задержания сотрудников ОВО. «По горячим следам» подозреваемый был задержан. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской областим, им оказался житель областного центра 1971 года рождения. Его доставили в отдел полиции.
По факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.
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Комментарии (1)
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- kardiotonik06.04.2017 22:13у дома №55,где улица?